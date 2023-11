5 Restaurantes de Comida típica o tradicional de Bankso

Bansko es una ciudad de Bulgaria que se caracteriza por su riqueza cultural y gastronómica. Si quieres disfrutar de la comida típica o tradicional de esta región, te recomendamos que visites estos cinco restaurantes que te harán sentir el sabor de la historia y la tradición.

1. Mehana Bansko:

Este restaurante es uno de los más antiguos y populares de la ciudad. Aquí podrás degustar platos típicos como el kavarma (carne de cerdo o pollo con verduras y especias), el kapama (carne de cordero, cerdo, pollo y salchichas cocinadas en una olla de barro) o el sarmi (hojas de repollo rellenas de arroz y carne picada). El ambiente es acogedor y rústico, con música folclórica en vivo y una decoración tradicional.

2. Dedo Pene:

Este restaurante se encuentra en una casa del siglo XIX que conserva su arquitectura original. El nombre significa «abuelo Pene» y hace referencia al dueño, que era un famoso cantante de música folclórica. Aquí podrás probar platos como el chomlek (guiso de carne con patatas, tomates y pimientos), el katino meze (carne ahumada con queso y huevo) o el banitsa (pastel de queso y hojaldre). El restaurante también ofrece una amplia selección de vinos locales y licores.

3. The Log House:

Este restaurante se ubica en una cabaña de madera que le da un toque acogedor y romántico. El menú se basa en la cocina internacional con un toque búlgaro, como el risotto con setas y queso kashkaval, el salmón con salsa de eneldo y yogur o el pastel de chocolate con helado de vainilla. El restaurante también tiene una terraza con vistas a las montañas y una chimenea que crea un ambiente cálido y relajante.

4. Amvrosia:

Este restaurante es uno de los más elegantes y sofisticados de la ciudad. Se especializa en la cocina mediterránea con influencias búlgaras, como el carpaccio de ternera con rúcula y parmesano, el cordero asado con hierbas y miel o el baklava (pastel de nueces y miel). El restaurante tiene una decoración moderna y minimalista, con una iluminación tenue y una música suave.

5. Victoria:

Este restaurante es uno de los más antiguos y prestigiosos de la ciudad. Se sitúa en un edificio histórico que fue la residencia del primer alcalde de Bansko. El restaurante ofrece una cocina tradicional búlgara con un toque creativo, como el tarator (sopa fría de pepino, yogur y nueces), el shkembe chorba (sopa de callos) o el musaka (pastel de carne picada, patatas y bechamel). El restaurante tiene una atmósfera elegante y refinada, con una colección de pinturas y antigüedades.

5 Restaurantes de Comida típica o tradicional de Bankso was last modified: by