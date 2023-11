3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Sankt Moritz

Sankt Moritz es una ciudad suiza famosa por sus pistas de esquí, sus lagos y su clima alpino. Pero también es un destino gastronómico que ofrece platos típicos de la cocina suiza, elaborados con ingredientes locales y de temporada.

En este artículo te presentamos tres recetas de cocina saludable y tradicional de Sankt Moritz, que puedes preparar en casa para disfrutar de los sabores de esta región.

1. Sopa de cebada.

Es una sopa espesa y nutritiva, que se prepara con cebada, verduras, carne de ternera o cerdo y queso. Se cuece todo a fuego lento hasta que la cebada esté tierna y se sirve caliente, con pan o crutones. Es un plato ideal para los días fríos, ya que aporta energía y calorías.

2. Rösti.

Es una tortilla de patatas ralladas, que se fríe en una sartén con mantequilla o aceite hasta que esté dorada y crujiente por ambos lados. Se puede acompañar con queso, huevos, bacon, salchichas o verduras. Es un plato muy versátil, que se puede comer como desayuno, almuerzo o cena.

3. Engadiner Nusstorte.

Es un pastel de nueces y caramelo, que se elabora con una masa de harina, mantequilla, azúcar y huevo, que se rellena con una mezcla de nueces picadas, miel, nata y azúcar. Se hornea hasta que la masa esté cocida y el relleno burbujeante. Se deja enfriar y se corta en porciones. Es un postre delicioso, que se puede servir solo o con nata montada o helado.

3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Sankt Moritz

3 Recetas de cocina saludable y tradicional de Sankt Moritz was last modified: by