Receta: Deditos de carne de cerdo o pollo

INGREDIENTES:

500 gr. de aguja de cerdo o pollo

6 cucharadas de harina de fritura (20 gr.por cuchara),

2 huevos,

1 vaso de vino de cerveza,

guindilla molida,

curry tandori,

cilantro molido,

orégano.

ELABORACION:

Batimos el huevo, le incorporamos sal y la harina poco a poco, pasada por un colador para tamizarla, la iremos añadiendo según necesite el huevo por lo que las cantidades son bastante relativas. Batimos muy bien y con animo hasta que tengamos la textura de un engrudo espeso en ese momento le incorporamos la cerveza poco a poco, un vaso de chupito y batimos, miramos el punto de espesor, si esta muy gorda le añadimos otro vasito así hasta conseguir la medida exacta. Tiene que quedar espesa, pero no dura, como una crema de calabacín con queso.

Metemos en la nevera y dejamos reposar diez minutos.

Limpiamos la carne de grasa y la cortamos en dedos, la salamos y para la primera tanda la echamos al bol del rebozado, un minuto y a la sartén, doramos y escurrimos en papel de cocina.

Para la segunda tanda le añadimos a la masa del rebozado una cucharilla de curry tandori, media de guindilla molida para el toque gracioso, media de orégano para los aromas y un poco de cilantro molido, estas son las que a mi me apetecen, pero puedes poner las quieras, lo admite todo.

En : Gastronomía