Insólito! Acusan de homicidio Involuntario al ASESINO de los migrantes venezolanos en Texas no tendrá ni siquiera cadena perpetua

Acusan de homicidio Involuntario al ASESINO de los migrantes venezolanos en Texas no tendrá ni siquiera cadena perpetua

De nuevo la «justicia» tejana lo vuelve hacer!.. imponiendo cargos de homicidio involuntario en 2do grado al asesino de los migrantes venezolanos, cuando evidentemente el individuo califica para Homicidio Vehicular por Intoxicación con conducción temeraria ya que los videos muestran :

Manejaba a Exceso de Velocidad

No obedecer señales de trafico (se pasó una luz roja)

Pasar otro carro ilegalmente (adelantó a alta velocidad a otro vehículo)

Manejaba intoxicado con probables sustancias ilegales (por confirmar si es que las pruebas de laboratorio no desparecen para aliviarle más la condena en el caso que no lo dejen libre como han hecho por más de 2 décadas en las que ha cometido innumerables delitos).

Además, de acuerdo a declaraciones de sobrevivientes:

«Venezolano que sobrevivió al atropello masivo en Texas: «El conductor nos gritó insultos antiinmigración mientras huía».»

Este elemento de la delincuencia ya había sido acusado por homicidio, robo, asalto a agentes del orden público y una larga cadena de delitos que ha realizado impunemente por décadas desde que era menor de edad, y resulta que la «justicia tejana» le impone cargos leves por homicidio en segundo grado, cuando ha matado a 8 personas y dejado heridos y mutilados a varias personas.

Lo peor de todo es lo siguiente:

El Homicidio Involuntario en Texas es un delito grave (felonía) de segundo grado. Una condena por este delito se castiga con hasta un máximo de 20 años de prisión y una multa de hasta $10,000. Resulta importante tener en mente que el fiscal a cargo de un caso de homicidio vehicular tiene que probar su caso mas allá de la duda razonable, demostrando que la persona acusada estaba conciente del riesgo y aun así lo ignore. Una persona puede alegar que no estaba conciente del riesgo y tratar de que el caso se rebaje a un homicidio por negligencia criminal, que no es un delito tan grave como el homicidio vehicular. El Código Penal de Texas, Sección 6.03(d), establece que una persona comete negligencia criminal cuando debe estar conciente de un riesgo sustancial o injustificable, pero lo ignora. El riesgo debe ser tal que ignorarlo constituya una desviación grave del cuidado que debe tener una persona ordinaria. El homicidio negligente es una felonía de cárcel estatal (state jail felony) y se puede castigar con no menos de 6 meses en cárcel y no mas de 2 años, y una multa de hasta $10,000. En algunos casos el homicidio vehicular puede ganarse si no existe prueba de que las persona manejaba temerariamente.

Es decir, este sujeto altamente peligroso podría salir libre o hasta tener un par de meses preso en una cárcel de mínima seguridad para que le regalen de nuevo la libertad y vuelva a delinquir gracias a las «maravillosas autoridades tejanas».

Es probable que diga que perdió el control del vehículo.. queee casualidad que le pase frente a uno inocentes migrantes que estaban sentados en la acera y no pasarle en una calle donde condujera solo…

En el video obtenido por cámaras de seguridad se puede apreciar como el delincuente conducía por el carril central de la calle y en un momento dado gira el volante y acelera en dirección hacia los migrantes que esperaban el autobus en la orilla de la carretera de forma pacífica.

El video de la masacre de venezolanos en #Texas por un delincuente altamente peligroso que había sido dejado en libertad por las autoridades de #EEUU pic.twitter.com/GhE8Tc3kAI — NotiActual (@notiactual) May 8, 2023

