Aerolínea Wingo con nueva ruta: Caracas – Medellín

Wingo refuerza su operación en Venezuela con nueva ruta: Caracas – Medellín

La ruta será operada tres veces por semana y tendrá su primer despegue el próximo 16 de enero de 2024.

Wingo reforzará también su capacidad en la ruta Caracas – Bogotá, con una frecuencia adicional a la semana, que representa un crecimiento del 33%.

Las tarifas de la ruta entre Medellín y Caracas inician en los USD 99 por trayecto e incluye un artículo personal y una maleta de 23 kilos.

Caracas, 12 de diciembre de 2023. Tras la obtención de los permisos necesarios otorgados por las autoridades aeronáuticas de Venezuela y Colombia, Wingo lanza al mercado su segunda ruta en territorio venezolano. Se trata del trayecto entre Caracas y Medellín, la cual iniciará operaciones el próximo 16 de enero de 2024. Los itinerarios de esta nueva ruta ya están disponibles desde este momento en Wingo.com.

Con esta nueva ruta hacia territorio venezolano, Wingo continúa reforzando su papel como un actor fundamental en la hoja de ruta de conectividad aérea definida por ambos Gobiernos. De esta forma, se avanza en el restablecimiento pleno de la reactivación del turismo, la economía y el comercio entre Venezuela y Colombia.

El avance en la aprobación de la nueva ruta entre Caracas y Medellín es parte de la planificación estratégica de la aerolínea colombiana en el país. Recientemente, ejecutivos de Wingo visitaron Venezuela, con la finalidad de estrechar vínculos y promover acercamientos de negocios entre diversos actores de la industria, tanto del sector público como del privado; los cuales colaboraron en la concreción de estas nuevas noticias. En total, serán 4.500 sillas al mes entre ambos trayectos; en esta primera ruta comercial desde Venezuela hacia Medellín.

“Para Wingo es un honor ser el primer operador en comenzar a ofrecer conexión directa entre Caracas y Medellín; pues somos conscientes de la necesidad de ampliar las alternativas de movilidad para los ciudadanos. Agradecemos a las autoridades aeronáuticas de Venezuela y Colombia por confiar de nuevo en Wingo para esta designación. Continuaremos ofreciendo un servicio consistente, seguro, confiable y a bajo costo en función de la preferencia de nuestros viajeros”, expresó Eduardo Lombana, CEO de Wingo.

La aerolínea ofrecerá sus vuelos entre el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas y el Aeropuerto Internacional José María Córdova, que presta sus servicios a Medellín; inicialmente tres veces por semana – los días martes, miércoles, sábado – de acuerdo con lo autorizado por el INAC de Venezuela y la Aerocivil de Colombia.

Las tarifas, disponibles ya en Wingo.com, inician en los USD 99 por trayecto, e incluyen un artículo personal y una maleta de 23 kg.

Wingo incrementa su capacidad en el Caracas – Bogotá

A partir del próximo lunes 18 de diciembre de 2023, Wingo incrementará una frecuencia en la ruta Caracas – Bogotá – Caracas, para llegar a cuatro frecuencias en total por semana. Este trayecto adicional, que ya está disponible en Wingo.com, representa un crecimiento del 33% en la capacidad en sillas de la ruta para Wingo, con 1.500 sillas adicionales al mes al contabilizar ambos trayectos.

La aerolínea toma esta decisión tras el buen desempeño registrado en la ruta y con el fin de ofrecerle a la creciente demanda una mayor cantidad de sillas a bajo costo.