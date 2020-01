Alarma Mundial! Brasil y Colombia presentan posibles casos de Coronavirus nCoV Chino.

En Colombia

Las autoridades colombianas investigan si un ciudadano chino que llegó este miércoles en avión a Bogotá es el primer caso en el país del coronavirus que en menos de un mes ha causado 17 muertos en China, informó el Ministerio de Salud.

El caso «corresponde a un hombre de nacionalidad china que llegó a Colombia hoy 22 de enero procedente de ese país. Se están realizando los análisis y tomas de muestras correspondientes y hasta este momento no se sugiere la presencia del virus», detalla el comunicado.

El ciudadano chino salió de su país y tomó en Estambul un avión que aterrizó en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá hacia las 9.00 hora local (14.00 GMT) con cerca de 300 pasajeros de los cuales 124 se quedaron en Colombia.

La aeronave hace la ruta entre Estambul y Bogotá y las autoridades evalúan contactar a otras personas que estaban en el vuelo para someterlas a revisiones médicas.

El Ministerio de Salud añadió que este es el segundo caso de viajeros que han pasado por China al que se le hace seguimiento por coronavirus «aplicando los protocolos» internacionales.

«El primero, el 19 de enero, a un hombre que estuvo en un crucero por Asia y reportó síntomas de IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave). Después de los análisis respectivos se descartó la presencia del nuevo coronavirus (ncov) de China», puntualiza la información.

Tanto el Ministerio como el Instituto Nacional de Salud (INS) «están atentos a las recomendaciones que se deriven del Comité de Emergencias de la OMS (Organización Mundial de Salud) que está sesionando hoy en Ginebra Suiza, para actualizar la evaluación del riesgo y los planes de acción correspondiente», añade la información.

El Gobierno también recomendó a los viajeros que tienen como destino Asia acudir a los servicios de salud si llegan a sentirse enfermos durante y después del viaje e informar de las zonas que han visitado.

Las autoridades de la provincia china de Hubei, en cuya capital, Wuhan, se originó el nuevo coronavirus de la neumonía, elevaron este miércoles a 17 el número de muertos por dicha enfermedad que, según la Comisión Nacional de Sanidad, podría mutar y propagarse.

El virus está presente ya en al menos 13 provincias chinas, además de en las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, que confirmaron este miércoles sus primeros casos.

También se han detectados casos en Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos, y se investiga un posible caso en México.

En Brasil

Las autoridades sanitarias de Brasil investigan un posible primer caso de coronavirus en el país, el de una mujer que desembarcó en la ciudad brasileña de Belo Horizonte procedente de China, donde la infección ya ha causado 17 muertes en menos de un mes, informaron este miércoles fuentes oficiales.

Según un comunicado de la Secretaría Regional de Salud (SES) del estado de Minas Gerais, la paciente es una mujer brasileña de 35 años que llegó el pasado día 18 de enero a Belo Horizonte, la capital regional, después de haber visitado Shangai (China).

La paciente presentaba «síntomas compatibles con una enfermedad respiratoria viral aguda», informó en un comunicado la Secretaría de Salud de Minas Gerais, estado del sudeste de Brasil y el segundo más poblado del país.

El caso fue notificado el martes como sospechoso de coronavirus, «teniendo en cuenta el contexto de epidemia actual del país donde estuvo la paciente».

Aunque no presentaba señales indicativos de gravedad clínica, la mujer fue conducida al Hospital Eduardo Menezes, donde todavía se encuentra ingresada en estado estable.

La paciente relató no haber estado en la región china de Wunhan, donde se originó el virus, y negó haber estado en contacto con una persona infectada por el coronavirus.

El caso está siendo investigado y acompañado por especialistas de la Secretaria de Salud.

Las autoridades de la provincia china de Hubei, en cuya capital, Wuhan, se originó el nuevo coronavirus de la neumonía, elevaron este miércoles a 17 el número de muertos por dicha enfermedad que, según la Comisión Nacional de Sanidad, podría mutar y propagarse.

El virus está presente ya en al menos 13 provincias chinas, además de en las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, que confirmaron este miércoles sus primeros casos.

También se han detectado casos en Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos, y se investiga un posible caso en México y otro en Colombia.

