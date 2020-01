Virus Chino nCoV se esparce en 5 países, ya ha causado 6 muertes y al menos 300 infectados. El misterioso virus de la familia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (Sars) ya ha dejado seis muertos y casi 300 casos confirmados, según las autoridades chinas que tratan de contener el rápido avance de este nuevo patógeno que se contagia entre humanos y ya ha llegado a varios países asiáticos.

El virus, que se propaga desde hace un mes, ya ha causado la muerte de seis personas, indicó el alcalde de la ciudad de Wuhan (centro), al anunciar este martes 21-E dos nuevos decesos.

En total, 258 personas fueron contaminadas por el virus nCoV en Wuhan, ciudad donde surgió el virus, de las cuales 227 siguen bajo tratamiento, declaró a la televisión el alcalde de la localidad, Zhou Xianwang.

Asimismo, la Comisión Nacional de Salud china confirmó 77 nuevos casos, con lo que ya son 291 las personas que han contraído el nuevo cornarivus de la familia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (Sars), aunque otras 922 se encuentran en observación,

En total, 258 personas fueron contaminadas por el virus en Wuhan, ciudad donde surgió el virus, de las cuales 227 siguen bajo tratamiento, declaró a la televisión el alcalde de la localidad, Zhou Xianwang.

Virus Chino nCoV se esparce a 5 países, hasta ahora ha causado 6 muertes y al menos 300 infectados was last modified: by

En : Noticias de Europa