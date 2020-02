Buenas tardes la tradicional columna semanal, hablando claro y raspao de Aníbal Sánchez ….,,,..

——————

Para Aníbal Sánchez es todo un reto actualizar el Registro Electoral en un año de cambios y electoral

“Para Diciembre del 2019 el Registro Electoral del CNE tenía los datos de 20 millones 708 mil 983 electores” aumentando solo en 3 Mil 546 en los últimos meses del año. unos 20.705.437 Electores Venezolanos estarían registrados en el territorio nacional y 108 mil 864 en 128 consulados del país.-

IMG_4109.jpeg

A inicio del año se alertó de la situación que prevalecen 9 mil 562 Centros Electorales (66,4%) con 1 y 2 Mesas de Votación del total de 14.382 explicó el Analista Político y Consultor Electoral Aníbal Sánchez Ismayel

En un año el padrón habría disminuido en 1 mil 29 electores (0,05%) con respecto al mes de Noviembre del 2018 cuando contenía los datos de 20.710.012 electores en el territorio nacional en 28.783 Mesas de Votación, éstas aumentaron para el año 2020 en 33 mil 877. “Manteniéndose la incertidumbre sobre la posibilidad de votar de esos venezolanos que se han salido del país”.

Extraoficialmente se maneja que la cifra de venezolanos en edad de votar que han salido del país está sobre los 3 millones 600 mil “el 68% de la denominada diáspora” de éstos unos 900 mil pudieran ser nuevos votantes, encontrándose en el intervalo de 18 a 30 años de edad. “En este punto sólo se ha avanzado en la crítica y necesaria modificación al artículo 124 de la ley que introduce otros requerimientos como constancia del estado de residencia, para poder ser incluido en el registro”

Adicional al desarrollo de una campaña de motivación para Actualización de datos en el RE, no solo de nuevos votantes sino de quienes tienen cambios en su residencia:

“es un reto el identificar quienes quedan en RE, su comportamiento, ubicación geográfica y distribución por edad y sexo” en Distrito Capital por ejemplo del 1.729.018 votantes, unos 355.206 son Jóvenes menores de 30 años y 357.345 están entre los 30 y 40 años; del total de electores en la entidad 902 mil 417 son mujeres; y 139.896 (8,09%) de los que siempre votan se abstienen de participar en los últimos comicios.

El número de electores en Distrito Capital descendió en Mayo del 2019 en 6.151 para ubicarse en 1.729.061 y para Diciembre salieron 3.345 para ubicarse en 1.725.716 votantes. “Repartidos en 878 Centros y 2.633 Mesas de votación”.

En Anzoátegui el número de electores en Mayo descendió en 1.458 para ubicarse en 1.117.155, en Noviembre perdió 804 y para diciembre otros 805 cerrando en 1.117.154 votantes. “De éstos 142.937 ( 12,7%) dejaron de votar en últimos eventos” del total de votantes inscritos 257.207 son menores de 30 años y 258.913 entre los 30 y 40 años. Del total 564.084 son mujeres.-

En la entidad llanera de Barinas es la única donde el número de electores hombres (294.154) es superior al de mujeres (291.102) sumando 585.256 votantes en Diciembre unos 68.590 (11,71%) habrían dejado de participar en los últimos comicios.

En nuestro estado Miranda el RE de Mayo 2019 habría disminuido en 8.721 electores y se ubicaba en: 2.164.136 con 549 mesas de votación, en Diciembre perdió 3.289 electores y 3 Mesas Electorales para cerrar su cuenta en 3343, donde estarían convocados en el 2020 uno 2 millones 164 mil 106 electores, de los cuales 270.792 (12,5%) habrían dejado de participar en últimos comicios.

Carabobo entre los estados donde el porcentaje de abstención dentro del bloque opositor en los últimos comicios ha sufrido mayor aumento es de 13,64% considerando que votación dura opositora está en 787 mil 716 votos. Del total de electores para el año 2020 1.639.748; unos 851 mil 681 son mujeres.

Otro es Bolivar donde los electores son 1.025.721 de los cuales 518.018 son mujeres; 148.711 se abstuvieron en últimos comicios (14,48%) siendo el voto opositor duro unos 487.035 “lo que obligaría en futuras investigaciones estudiar la inclinación del electorado” por entidades pues podríamos llegar a la conclusión de que quien se traga la abstención activa pudiera perder unos comicios cuando 6.2 millones sería el piso del voto oficialista y la oposición con un techo sobre los 8.6 millones /-

Aníbal Sánchez: es todo un reto actualizar el Registro Electoral en un año de cambios y electoral was last modified: by

En : Política