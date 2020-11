Anibal Sanchez «para algunos el 6D se Gana aún Perdiendo»

El 6 de diciembre podría ser una fecha histórica y contradictoria. Así algunos no reconozcan o participen en el evento electoral, este día inicia un nuevo ciclo político en venezuela con nuevos interactores y relaciones. «Nuestra apuesta es poder servir de facilitadores e interlocutores, para trazar un camino hacia la recuperación de la institucionalidad del pais» y a partir de esto lograr la recuperación socioeconómica.

De esto no lograrse habríamos perdido otra oportunidad para acortar el sufrimiento de millones de venezolanos que padecen de la crisis en distintas maneras desde el hambre, la enfermedad, hasta los que han visto partir a otras latitudes a sus seres queridos.

¿Seguira estando Venezuela después del 6-D en los tableros de diferentes actores políticos y geoestratégicos? Es una realidad que más allá de alegrarnos pasar a ser situación de preocupación; pues salvo que ocurra un hecho sobrevenido no valorado, las próximas elecciones parlamentarias, pasarán a ser un hecho de politica y diplomacia internacional.

No se podrán descartar propuestas y diferenciación entre actores nacionales. Al ver agotados los esfuerzos de instituciones como la Unión Europea o el Grupo de Contacto; por postergar el evento, debido a la posición del mismo Maduro quien en medio de su crisis de legitimidad, de gobernabilidad y de liderazgo, mantiene una posición irreductible, justo cuando algunos creían vencerlo al momento de buscar algo de reconocimiento.

A partir de esta situación surgen en Venezuela otros tableros para el 2021 en la dinámica nacional, donde cada jugada tiene repercusiones nacionales e internacionales.

El año entrante corresponde la realizacion de elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales; y valdría la pena saber desde que posicion le gustaría al sector político afrontralas. Este tipo de elección por lo general es el norte de muchos liderazgos sociales y comunitarios, más allá de los partidistas «será que las dejaran pasar» de ser así este 6-D podría ser entonces el fin de un sistema político.

El 2021 está signado tambien por unas elecciones, pero estas tienen su clave en la postura que fijen los líderes con proyectos mediatos. Será un año de cambios en medio de una profundización de la crisis producto de la pandemia; pero aún así el oficilismo podría aprovechar la efervescencia y desmovilización de la oposición para apresurar otros comicios.

Los resultados del 6-D malos o menos malos para el mundo opositor va a dejar mayores fisuras y descontento; lo que acrecentaria la polarizacion interna y la confrontación política. Contradictoriamente estas elecciones más allá de servir para ganar gobernabilidad pudiera dejarle al Gobierno un escenario con mas tensiones y menor reconocimiento.

En politica en ocasiones se pierde ganando; en la actualidad este sería el escenario probable para el oficilismo, y en la oposición al quedar disminuido el sector gradual se profundizan las diferencias internas y conflictos externos. Dejando espacio a los aventureros y sectores radicales, lo que afectaría la posibilidad de recuperación económica y aumentaría el saldo social negativo.

Otros pensarán que esto se obligaría a un escenario de negociacion, pero bajo que términos el de una oposición disminuida a la mínima expresión política y la de un gobierno sin reconocimiento. Parece no ser la mejor foto para las partes; se dependería de la necesidad de reaperturar operaciones económicas; y de las sanciones internacionales, que como sabemos son producto de una política exterior que también podría cambiar.

Al existir una desconexión y agotamiento del modeló político, en medio de la conflictividad social y económica, el escenario de una anarquía está presente, en medio de una polarización en varios ejes; aunque sus probabilidades sean pocas no dependería de otro factor que no sea el control del poder de fuego, con costo y riesgo muy alto.

El tener este mapeo de posibilidades es lo que llevo a instituciones extranjeras y unión europea, pensar e insistir en escenarios de elecciones nacionales que incluyan la presidencial, aunque no necesariamente se hicieran en los mismos tiempos. Pero esto significa que debe existir no solo el compromiso, sino el reconocimimeto de las partes enfrentadas y apoyos internacionales de las mismas.

Anibal Sanchez, «para algunos el 6D se Gana aún Perdiendo» was last modified: by

En : Política