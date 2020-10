Aníbal Sánchez “Un llamado a consulta ciudadana divide aún más a la oposición” a días de las parlamentarias .

Caracas 02 Octubre-

Tendrá mucho trabajo, pero no faltarán quien trate de explicar la legitimidad y pertinencia de la Consulta Ciudadana «Aunque el texto constitucional en su Artículo 70 la contemple entre los mecanismos de participación ciudadana” al igual que los referéndum no se tiene del instrumento regulador, sostuvo el Analista y Consultor Electoral Aníbal Sánchez en entrevista de Primera Página por Globovision.

Las consultas que habla el texto deberían ser sobre temas de interés nacional. “Las estrategias y tácticas políticas se consensua y discuten con aliados” refiriéndose a los ítems a consultar, Un respaldo a sanciones o acciones de presión que lleven a unas elecciones presidenciales y de asamblea una vez se produzca el cese; y otra que conlleva el rechazo a las parlamentarias del 6D o en cualquier otra fecha.-

Este desconocimiento, cantado, por no cumplir con las condiciones y garantías. Sería llevado como centro u objeto de un Activismo Político, que al igual que en Julio del 2017, no se explicó y se confunde con un acto plebiscitario.

Él mismos en opinión del especialista, tendría errores en el procedimiento que deja dudas sobre sus garantías mínimas, como quien conduce, regula, vigila, registra y observa. – “de mantenerse idea de una comisión o consejo ciudadano, se debería tener el cuidado de no crear más motivos de persecución” agregó.-

“Esto no dejará sino más frustraciones y divisiones en el bloque opositor como se observa en las redes, incluso en sector radical que esperaban el apoyo al R2P o que se prolongara la actual Asamblea Nacional”.

Todo esto transcurre, mientras avanza el cronograma electoral de las parlamentarías. “El cual encuentra entre sus escollos de convocatoria el tema del manejo de la pandemia y a nivel técnico el tema de las máquinas” que obligó a volver a programar las Auditorías, el Simulacro y otros procesos que incluso esperaban por resulta de la misión o comisión que explora figuras de veeduría electoral.-

