Anmarie Camacho anunció ser la animadora oficial de “Loto Fortuna”

La primera edición de este proyecto se transmitirá por Televen el próximo 11 de diciembre…

La animadora, modelo, y actriz, Anmarie Camacho, sin duda alguna ha dejado ver que el 2019 ha sido uno de sus mejores años en lo que a trabajos y proyecciones profesionales se refiere.

Anmarie ha destacado en este ya casi culminante año como animadora de importantes producciones de Televen y Sun Channel, tales como: “Vitrina”, “Sun News”, y “Alfombra Azul de los Premios Pepsi Music 2019”. Por si fuera poco, por quinto año consecutivo repite su exposición como “Chica Pilsen”, y para el 2020 le espera un programa radial titulado “Qué clase de show” el cual será transmitido por Difusión Latina 97.3 FM.

Si imaginaron que con esos compromisos Anmarie iba a despedir el año, las expectativas superaron los niveles, y es que recientemente a través de su cuenta de Instagram Camacho comentó que será la animadora oficial de “Loto Fortuna” “… un proyecto que cambiará el futuro de miles de venezolanos dentro y fuera del país” citó.

El primer sorteo de este proyecto se transmitirá el próximo 11 de diciembre a las 10 de la noche por la señal de Televen. Ante este compromiso Anmarie expresa seguir apostando por Venezuela “… estoy despidiendo el 2019 por todo lo alto, y para el 2020 voy con mucha más energía” remarcó.

