Aplicaciones para Convertir Archivos Online

A medida que el software ha ido evolucionando, propulsado en las últimas décadas por el boom de La Internet, hemos tenido que necesitar herramientas que nos ayuden a realizar el trabajo diario al respecto de la manipulación de archivos.

Copiar archivos, editar archivos, borrarlos, todos los días realizamos estas funciones en nuestros ordenadores, y dependiendo del trabajo que realicemos necesitamos herramientas más complejas y con funciones especiales.

Tal es el caso de las herramientas de dibujo cómo el archiconocido Adobe Photoshop, que nos permite realizar increíbles pictogramas en 2d y 3d, pero a su vez tiene muchas carencias a la hora de necesitar algo muy específico.

¿Por qué usar una aplicación para convertir archivos?

Por muchas razones, la más frecuente es la pérdida de respaldos de archivos originales y por consiguiente podemos echar mano de lo que hemos subido a nuestras redes sociales y obtener esa copia que necesitamos de nuestro trabajo para continuar nuestras labores.

A veces necesitamos un archivo nuestro editable y solo tenemos una impresión PDF, otra veces necesitamos ese audio de fondo que estuvimos largas hora editando con nuestro sintetizador de audio digital, lo subimos a nuestro canal de Youtube y nuestro material de respaldo desapareció por una razón u otra, con estas herramientas online podemos rescatar nuestro material de audio y usarlo para publicar más videos.

Las Apps que convierten archivos online son variadas, vamos a hablar de algunas de ellas hoy, podemos nombrar por ejemplo:

Aplicaciones para convertir archivos de Texto.

A veces cómo indicamos arriba, perdemos el respaldo de nuestro trabajo, en este caso archivos de Office, y solo conseguimos un archivo PDF que no podemos editar para continuar realizando nuestras labores. Entonces podemos echar mano de este tipo de aplicaciones subimos nuestro archivo PDF y descargamos un archivo de Office totalmente editable.

He visto personas que terminar en depresión por perder sus archivos de la Tesis de grado y no tener un respaldo editable, aunque no lo crean esto es bastante común, luego estos amigos me preguntan y les remito a las aplicación es de conversión de archivos online, de las que hay muchas claro, pero solo es probar y estimar que tal nos va con cada una.

Apps de conversión de Audio y Video online.

Esta es una de las más usadas, ya que en la actualidad los usuarios están haciendo mucho uso de las redes sociales de video cómo Youtube, Tik Tok, y el mismo Twitter que permite videos cortos. A veces cómo ya hemos mencionado no tenemos a mano o no encontramos nuestro trabajo y si tenemos dicho trabajo ya publicado en nuestro canal de Youtube, podemos por ejemplo descargar en MP3 de YouTube para continuar realizando nuestras tareas.

De este tipo de aplicaciones hay varias, hemos probado YouTube a MP3 en snappea.com y funciona correctamente y ellos tienen otros convertidores pero esta la hemos usados para reutilizar nuestro trabajo.

Apps para agregar marcas de agua en fotos de Instagram.

En estos momentos en que Instagram es una de las aplicaciones más utilizadas también es una donde las fotos que los usuarios comparten son más utilizadas sin autorización, en este caso podemos parar un poco eso agregando una marca de agua en nuestras fotos, en este caso si alguien las comparte sin permiso siempre llevará nuestra marca.

Aplicaciones para Convertir Archivos Online was last modified: by

Temas relacionados:

En : Apps