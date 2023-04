Edita tus archivos PDF online con FormatPDF

¿Qué es el formato PDF y por qué es tan popular? ¿Hay formas de editar un archivo PDF online sin tener que instalar aplicaciones?

En este artículo te explicaré las ventajas de este tipo de archivo, así como algunas recomendaciones para la Edición con FormatPDF de manera tal que puedas editar tus PDF en cualquier momento donde sea que te encuentres.

El formato PDF (Portable Document Format) es un estándar de intercambio de documentos creado por la empresa Adobe en 1993. Su objetivo era crear un formato que pudiera conservar el aspecto original de un documento, independientemente del programa o dispositivo usado para abrirlo. Así, el PDF permite compartir documentos con texto, imágenes, gráficos, tablas y otros elementos de forma fácil y segura.

El formato PDF es altamente portable, desde sus inicios se pensó de esa manera por sus creadores, por años estuvo la creación y edición de este tipo de archivos bajo el mando de Adobe Systems a través del eterno sobreviviente de los inicios de la Internet, Adobe Acrobat, pero con la evolución del hardware y software en las últimas décadas, con el desarrollo de la computación móvil a través de los terminales smartphone en diversos ambientes multiplataforma el manejo de lo archivos PDF ha pasado a estar en manos de un gran número de aplicaciones y servicios online que ofrecen portabilidad del formato pero con la accesibilidad y omnipresencia mundial de la internet. Ya los tiempos aquellos en que solo se podía editar un archivo del formato PDF solamente en el ordenador de sobremesa pasaron a la misma velocidad que el desarrollo de la internet y la tecnología de dispositivos móviles.

Por lo antes expuesto el día de hoy estaremos mostrando una guía paso a paso de como editar de forma online un archivo del formato PDF en pocos pasos y desde cualquier tipo de dispositivo, sea , por eso el día hoy estaremos mostrando es muy fácil de usar, rápido y simplemente en pocos clics puedes tener un PDF editado de forma profesional para ser enviado con la mejor presentación.

El PDF tiene varias ventajas que lo han convertido en uno de los formatos más usados en el mundo digital. Algunas de ellas son:

Es compatible con casi todos los sistemas operativos y dispositivos, desde ordenadores hasta móviles o tabletas.

Es fácil de crear y editar con programas específicos o con herramientas online gratuitas.

Es seguro y protege la información del documento, ya que se puede cifrar, firmar digitalmente o restringir el acceso con contraseñas o permisos.

Es versátil y admite diferentes tipos de contenido, como texto, imágenes, audio, video, hipervínculos o formularios interactivos.

Es compacto y reduce el tamaño del archivo sin perder calidad, lo que facilita su almacenamiento y envío por correo electrónico o redes sociales.

Sin embargo, el PDF también tiene algunas desventajas que hay que tener en cuenta a la hora de usarlo. Algunas de ellas son:

No es un formato editable por defecto, lo que dificulta su modificación o corrección sin usar programas específicos o convertirlo a otro formato por lo que el servicio de FormatPDF es una exccelente opción .

. No es un formato óptimo para la impresión, ya que puede presentar problemas de compatibilidad con algunas impresoras o alterar el diseño original del documento, pero en la actualidad para ahorrar energía y ser amigables con el medioambiente los formatos y sus presentaciones digitale son lo que marca la pauta.

No es un formato accesible para personas con discapacidad visual, ya que no permite ajustar el tamaño o el contraste del texto ni usar lectores de pantalla, esto cada vez está mas superado con las interfaces orientadas a los usuarios.

No es un formato ecológico, ya que incentiva la impresión innecesaria de documentos que podrían consultarse en pantalla, definitivamente cualquier formato digital en la actualidad puede imprimirse está en las personas querer mantener el sentido común ecológico en armonía con el ambiente y con nosotros mismos y decantarnos por la presentación de documentos de forma digital a través de las diversas opciones existentes e la actualidad.

Por lo tanto, el formato PDF es una opción muy útil para compartir documentos de forma profesional y segura, pero hay que saber cuándo y cómo usarlo correctamente. Algunas recomendaciones son:

Usa el PDF para documentos que no requieran edición o modificación posterior, como informes, facturas, contratos o Currículums.

Usa el PDF para documentos que contengan elementos visuales complejos o específicos, como gráficos, tablas o diagramas.

Usa el PDF para documentos que quieras proteger o restringir su acceso o copia, como documentos confidenciales o legales.

No uses el PDF para documentos que quieras imprimir frecuentemente o en gran cantidad, como folletos, carteles o invitaciones.

No uses el PDF para documentos que quieras hacer accesibles para personas con discapacidad visual o auditiva, como libros electrónicos o audiolibros.

No uses el PDF para documentos que quieras editar colaborativamente con otras personas o en tiempo real, como proyectos o presentaciones.

En esta web con utilitarios para manipular este popular formato y generar los documentos que necesitamos al momento, existen más herramientas con FormatPDF , por lo que te invitamos a probarlas y tener en mente al momento de tener la necesidad de editar un archivo.

Entonces vamos a editar un documento PDF en línea, y veremos lo fácil que es con FormatPDF:

Ingresamos a la web de FormatPDF, vas a ver algo como esto:

Luego simplemente seleccionamos en nuestro ordenador o móvil el archivo PDF que deseamos editar.

Luego comenzamos la edición, como podemos ver tenemos buenas herramientas, podemos cambiar el tipo de letra, el color de la letra, insertar nuevo texto, etc.

T ambién podremos mover los párrafos arrastrando y soltando con el mouse de forma muy fácil e intuitiva.

Cuando ya estamos listos solo tenemos que dar click en Descargar y obtendremos el PDF editado y listo para cubrir nuestras necesidades de documentos digitales.

Espero que este artículo te haya sido útil para conocer mejor el formato PDF y sus características.

Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejar un comentario abajo.

Edita tus archivos PDF online con FormatPDF was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: