El caso de Argentina y Chile por el Canal Beagle, los países no acataron la CIJ y resolvieron pacíficamente entre ellos

El caso de la CIJ sobre la disputa entre Argentina y Chile sobre el Canal Beagle fue un proceso de arbitraje internacional que se llevó a cabo entre 1971 y 1977, con el fin de resolver la controversia territorial entre ambos países sobre la soberanía de las islas Picton, Nueva y Lennox, ubicadas al sur del Canal Beagle.

El conflicto entre Argentina y Chile sobre el Canal Beagle se remontaba al siglo XIX, cuando se firmó el Tratado de Límites de 1881.

Dicho tratado establecía que la frontera entre ambos países se extendería desde el cabo de Hornos hasta el meridiano 68° 36′ 30″ S, pero no especificaba la ubicación exacta de la boca oriental del canal.

A lo largo del siglo XX, la disputa se intensificó, y en 1967, ambos países estuvieron a punto de entrar en guerra. Finalmente, en 1971, Argentina y Chile acordaron someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En su sentencia de 1977, la CIJ otorgó la soberanía de las islas Picton, Nueva y Lennox a Chile, pero otorgó a Argentina una zona marítima de 370 kilómetros de ancho al sur del canal.

La sentencia de la CIJ no fue aceptada por Argentina pero ambos países en 1984 firmaron el Tratado de Paz y Amistad que puso fin al conflicto fronterizo.

La resolución de la CIJ sobre la disputa del Canal Beagle fue un hito importante en las relaciones entre Argentina y Chile. La sentencia permitió a ambos países resolver una disputa territorial de larga data de forma pacífica y justa.

A continuación, se resumen los principales puntos de la sentencia de la CIJ:

La soberanía de las islas Picton, Nueva y Lennox corresponde a Chile.

La frontera entre Argentina y Chile se extiende desde el cabo de Hornos hasta el meridiano 68° 36′ 30″ S, y luego sigue una línea recta hasta el punto final del meridiano.

Argentina tiene una zona marítima de 370 kilómetros de ancho al sur del canal Beagle.

La sentencia de la CIJ fue tomada por ambos países como referencia para sus negociaciones pero no se basaron totalmente en ella, los países negociaron de forma soberana directamente sin intermediarios y resolvieron pacíficamente la delimitación territorial que faltaba.

