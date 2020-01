ATENCIÓN! Biopago del Banco de Venezuela estará en Mantenimiento siete días

De acuerdo a la información aportada por la entidad, para la adecuación de su plataforma se requiere poner en mantenimiento el sistema por un período de siete días.

A continuación el comunicado del Banco de Venezuela:

Uso del Petro a través del Banco de Venezuela en su segunda fase

A partir del éxito obtenido con el uso del Petro, entre el 13 de diciembre de 2019 y el 3 de enero de 2020, en el que se registraron 2.535.755 operaciones a través de BiopagoBDV y 1.233.093 personas realizaron transacciones con Petro en 7.422 comercios en todo el territorio nacional, el Banco de Venezuela (BDV) afirma, sin ningún equívoco, la victoria de la política trazada por nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moros.

Ya consolidado el Petro como una alternativa poderosa para proteger los ingresos del pueblo, hacer frente a la guerra económica y derrotar al mercado paralelo: nuestro criptoactivo va a su segunda fase, para lo cual el BDV en alianza con la Sunacrip y la plataforma Patria, realizará mejoras en sus sistemas para un uso más eficiente del monedero Petro del canal BiopagoBDV y una liquidación en criptoactivos más rápida a los comercios, con el objetivo de fortalecer el ecosistema de la nueva economía digital en Venezuela.

En ese sentido, se hace necesario que el monedero Petro de nuestro canal BiopagoBDV, inicie un proceso de mantenimiento durante 7 días; para la adopción de nuevos aplicativos y opciones, luego de ese proceso, el Pueblo de Venezuela podrá continuar disfrutando de los beneficios de su PetroAguinaldo y los nuevos servicios en criptoactivos que se incorporen una vez que sean anunciados a través de nuestros canales oficiales.

FUENTE.

#ComunicadoOficial 📄|| A partir del éxito obtenido con el uso del #Petro vamos a una 2da fase, para lo cual el #BDV en alianza con la @SunacripVe y la plataforma Patria, realizará mejoras en sus sistemas para un uso más eficiente del monedero Petro en el canal #BiopagoBDV pic.twitter.com/7tdXZFWogY — Banco de Venezuela (@BcodeVenezuela) January 4, 2020

ATENCIÓN! Biopago del Banco de Venezuela estará en Mantenimiento siete días was last modified: by

En : Noticias Nacionales