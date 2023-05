Aumento del Salario Mínimo del 1ero de Mayo de 2023 en Venezuela, Informe Actualizado

Cómo habíamos anunciado en nuestros reportes sobre el aumento del Salario mínimo.

Aumento del Salario Mínimo del 1ero de Mayo de 2023 en Venezuela.

Se ratificó lo que publicamos previamente:

El ejecutivo nacional NO anunció un aumento de salario mínimo base.

El aumento sería principalmente en bonificaciones no prestacionales.

El salario mínimo base para el cálculo de prestaciones queda en Bs. 130 por ahora que para este momento es de $USD 5,25.

El Bono de Guerra queda establecido en $20 dólares americanos , su equivalente en moneda nacional actual es de Bs. 495,006

El Bono alimentación quedó establecido en $40 dólares americanos, su equivalente en moneda nacional es de Bs. 990,012

Para un total Bs. 1615,018

Estos valores están anclados al dólar BCV.

En el caso de las pensiones del IVSS y Amor Mayor quedaría así:

Pensión IVSS: Bs. 130

Bono de Guerra: Bs. 495,006

Total a cobrar por pensión del IVSS y Amor Mayor: Bs. 625,006 o $25,25 dólares americanos.

