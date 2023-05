Guía para calcular el Salario Mínimo en Venezuela desde Mayo 2023

Después del anuncio del aumento de las bonificaciones no prestacionales el 1ero de Mayo de 2023 para calcular el salario mínimo en Venezuela se debe tener lo siguiente en cuenta:

Todos los valores son indexados con la tasa del dólar oficial BCV del día que usted puede consultar visitando el Precio del dólar en Venezuela haciendo click aquí , todos los días lo actualizamos.

El Bono de Guerra lo reciben trabajadores activos, jubilados y pensionados que se registran y mantienen actualizado su perfil en el sistema Patria, si no le está llegando puede consultar la guía que hemos preparado para eso haciendo click aquí.

El Bono de Guerra quedó establecido en $30 dólares americanos o su equivalente en moneda local.

El Bono Alimentación lo reciben solamente trabajadores públicos y privados activos.

El Bono Alimentación quedó establecido en $40 dólares americanos o su equivalente en moneda local.

El salario mínimo se mantiene en Bs. 130.

¿Cómo calculamos el salario mínimo si unos valores están en dólares y otros están en bolívares?

En el caso de los trabajadores Activos del sector privado y público:

1.- El Salario mínimo es de Bs. 130 hasta nuevo aviso.

2.- El Bono de Guerra es de $30 lo convertimos a bolívares, si fuese pagado el día de hoy serían Bs. 746,175.

3.- El Bono Alimentación es de $40 lo convertimos a bolívares, si fuese pagado el día de hoy serían Bs. 994,9

Sumamos y queda:

Bs. 1.870,575 o $USD 75,21 dólares americanos (redondeando el tercer decimal)

Es importante tener en cuenta que estos pagos no serán recibidos el mismo día de cada mes por lo que tendrían variaciones cada mes.

En el caso del salario y el bono alimentación es probable que se paguen juntos de acuerdo a la forma de pago de cada empresa en el caso del sector privado y dependiendo si el empleado no falta en el mes recibe todo su bono alimentación porque se gana por jornada trabajada.

Guía para calcular la pensión en Venezuela desde Mayo 2023

En el caso de la pensión del IVSS y de Amor Mayor el monto a cobrar sería:

1.- El Salario mínimo es de Bs. 130 hasta nuevo aviso.

2.- El Bono de Guerra es de $30 lo convertimos a bolívares, si fuese pagado el día de hoy serían Bs. 746,175.

Sumamos y queda:

Bs. 875,675 o $USD 35,21 dólares americanos (redondeando el tercer decimal)

Estos valores los publicamos actualizados a diario en el Cronograma Original de Pensiones de IVSS de NotiActual

Es importante tener en cuenta que estos cálculos son realizados con la tasa del BCV del 04/05/23

