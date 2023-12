Autoridad Aeronáutica de Venezuela sostuvo encuentro de alto nivel con Autoridad de Aviación Civil de Qatar Prensa MPPT-INAC.- En el marco de la VII Asamblea Extraordinaria y Quincuagésimo Aniversario de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Cnel Leonardo Briceño Dudamel, sostuvo un encuentro de alto nivel con Autoridad de Aviación Civil de Qatar, con el propósito de abordar varios temas de interés mutuo, incluyendo el Acuerdo de Servicios Aéreos (ASA).

Durante la reunión, el presidente del INAC, destacó la importancia de fortalecer los lazos aéreos entre Venezuela y Qatar, fomentando la cooperación en el ámbito de la aviación civil. Se resaltó la voluntad de ambas naciones para promover una mayor conectividad aérea que beneficie a los ciudadanos, a la industria turística y comercial de ambos países. El Acuerdo de Servicios Aéreos (ASA) fue uno de los principales temas de discusión, como eje fundamental para regular y facilitar las operaciones de las aerolíneas entre Venezuela y Qatar, estableciendo los derechos de tráfico aéreo, la capacidad de las aerolíneas para operar vuelos regulares y la coordinación de horarios, entre otros aspectos. El presidente del INAC destacó el interés de Venezuela en fortalecer este acuerdo y promover un entorno favorable para el desarrollo de la aviación civil. La reunión entre el presidente del INAC y la Autoridad de Aviación Civil de Qatar es un paso importante hacia la promoción de una mayor cooperación en el ámbito de la aviación civil entre ambos países, donde se destacó la importancia de continuar trabajando en conjunto para alcanzar acuerdos que impulsen el crecimiento sostenible de la industria aérea y contribuyan al fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Prensa INAC- Jessica Carreño

