Bancos que ofrecen créditos para inmigrantes en Reino Unido

¿Está pensando en mudarse al Reino Unido para trabajar o estudiar?

Si es así, debe saber que el sistema migratorio del país ha cambiado desde el 1 de enero de 2021, cuando terminó la libre circulación entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE). Ahora, los ciudadanos de la UE que quieran vivir en el Reino Unido deben solicitar un visado a través de un sistema de puntos que valora las habilidades y el talento de los candidatos.

Pero, ¿qué pasa si necesita un crédito para financiar su proyecto de vida en el Reino Unido?

¿Qué bancos ofrecen créditos a los inmigrantes?

En este artículo, le explicaremos algunas opciones que tiene a su disposición y los requisitos que debe cumplir.

En primer lugar, debe saber que los bancos británicos suelen exigir una serie de condiciones para conceder créditos a los clientes, como tener una cuenta bancaria en el Reino Unido, un historial crediticio favorable, un ingreso regular y una dirección permanente.

Estos requisitos pueden ser difíciles de cumplir para los recién llegados al país, especialmente si no tienen un empleo fijo o una vivienda estable.

Sin embargo, existen algunas alternativas que pueden facilitar el acceso al crédito a los inmigrantes. Por ejemplo, algunos bancos ofrecen cuentas bancarias básicas que no requieren comprobar el historial crediticio ni el nivel de ingresos. Estas cuentas permiten realizar operaciones básicas como recibir dinero, pagar facturas y retirar efectivo, pero no ofrecen servicios como tarjetas de crédito o sobregiros. Algunos bancos que ofrecen este tipo de cuentas son Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest y Santander.

Otra opción es solicitar un crédito a través de una entidad financiera especializada en préstamos para inmigrantes. Estas entidades suelen tener requisitos más flexibles que los bancos tradicionales y ofrecen créditos de pequeñas cantidades y corto plazo, con tasas de interés más altas. Algunas entidades que ofrecen este tipo de créditos son Oakam, Amigo Loans y Bamboo Loans.

Finalmente, también puede recurrir a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen asesoramiento financiero y apoyo a los inmigrantes. Estas organizaciones pueden ayudarle a encontrar la mejor opción de crédito para su situación y a gestionar sus finanzas de forma responsable. Algunas organizaciones que ofrecen este tipo de servicios son Citizens Advice, Money Advice Service y StepChange.

En conclusión, si es usted un inmigrante que busca un crédito en el Reino Unido, debe saber que existen varias opciones disponibles, aunque también debe tener en cuenta los riesgos y las responsabilidades que implica endeudarse. Antes de solicitar un crédito, le recomendamos que compare las diferentes ofertas del mercado, que lea atentamente las condiciones del contrato y que se asegure de poder devolver el dinero en el plazo acordado.

