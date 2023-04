Bancos que ofrecen Prestamos personales para Inmigrantes en CANADÁ

¿Eres un inmigrante que busca establecerse en Canadá y necesitas un crédito para comprar una casa, un coche o iniciar un negocio?

Si es así, este artículo te interesa. Te vamos a contar cuáles son los bancos que dan créditos a inmigrantes en Canadá y qué requisitos debes cumplir para acceder a ellos.

Los bancos canadienses son conocidos por su solvencia y seguridad, pero también por su rigurosidad a la hora de conceder préstamos. Esto puede suponer un obstáculo para los inmigrantes que no tienen un historial crediticio en el país o que no cuentan con un empleo estable o un aval.

Sin embargo, existen algunas opciones para los inmigrantes que quieren obtener un crédito en Canadá, ya sea para fines personales o empresariales. Algunos de los bancos que ofrecen este tipo de productos son:

Scotiabank:

Este banco tiene un programa llamado «StartRight» que está diseñado para ayudar a los recién llegados a Canadá a establecer su vida financiera. Entre los beneficios que ofrece se encuentran: una cuenta bancaria sin comisiones por un año, una tarjeta de crédito sin necesidad de historial crediticio, un préstamo personal de hasta 50.000 dólares canadienses y una hipoteca con condiciones preferenciales.

RBC:

El Royal Bank of Canada también tiene un programa para inmigrantes llamado «Newcomer Advantage». Este programa incluye: una cuenta bancaria sin comisiones por 12 meses, una tarjeta de crédito sin requisitos de ingresos ni historial crediticio, una hipoteca con una tasa de interés reducida y un préstamo personal de hasta 7.500 dólares canadienses.

BMO:

El Bank of Montreal ofrece a los inmigrantes una cuenta bancaria sin comisiones por 12 meses, una tarjeta de crédito con un límite de hasta 1.000 dólares canadienses sin necesidad de historial crediticio y una hipoteca con una tasa de interés fija por 5 años.

CIBC:

El Canadian Imperial Bank of Commerce tiene un programa llamado «Welcome to Canada Banking Package» que ofrece a los inmigrantes una cuenta bancaria sin comisiones por un año, una tarjeta de crédito con un límite de hasta 2.000 dólares canadienses sin requisitos de ingresos ni historial crediticio y una hipoteca con una tasa de interés variable.

Estos son solo algunos ejemplos de los bancos que dan créditos a inmigrantes en Canadá, pero hay muchos más. Lo importante es que te informes bien sobre las condiciones y requisitos de cada uno y que compares las diferentes opciones antes de tomar una decisión.

Esperamos que este artículo te haya sido útil y te deseamos mucha suerte en tu nueva aventura en Canadá.

