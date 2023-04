Estos son los Seguros para Autos más económicos en Canadá

Si estás buscando un seguro para tu auto que sea barato y responsable en Canadá, es importante que compares las diferentes opciones que existen en el mercado.

No todas las compañías de seguros ofrecen las mismas coberturas ni los mismos precios, por lo que debes tener en cuenta varios factores antes de contratar tu póliza.

En primer lugar, debes saber qué tipo de seguro necesitas según el uso que le des a tu auto, el valor del mismo y el nivel de protección que quieras tener. Los tipos de seguro más comunes son:

Seguro a terceros: es el más básico y el que cubre los daños que causes a otras personas o propiedades con tu auto. Es obligatorio por ley en la mayoría de las provincias canadienses.

Seguro a terceros ampliado: además de lo anterior, incluye algunas coberturas adicionales como robo, incendio, vandalismo o daños por fenómenos naturales.

Seguro a todo riesgo: es el más completo y el que cubre los daños que sufra tu auto tanto por culpa tuya como por culpa de terceros. También incluye las coberturas del seguro a terceros ampliado.

En segundo lugar, debes tener en cuenta tu perfil como conductor y el de tu auto, ya que esto influirá en el precio del seguro. Algunos de los aspectos que las compañías de seguros suelen valorar son:

La edad y la experiencia al volante: los conductores jóvenes y con poca antigüedad en el carnet pagan más porque se les considera más propensos a tener accidentes.

El historial de siniestralidad y de multas: los conductores que han tenido partes por accidente o infracciones de tráfico pagan más porque se les considera más riesgosos.

La frecuencia y el tipo de uso del auto: los conductores que usan el auto a diario o para fines profesionales pagan más porque tienen más posibilidades de sufrir un siniestro.

Las características del auto: la marca, el modelo, la potencia, el valor y la antigüedad del auto influyen en el precio del seguro. Los autos más caros, potentes o nuevos pagan más porque cuestan más repararlos o reemplazarlos.

En tercer lugar, debes comparar las ofertas de las diferentes compañías de seguros y elegir la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

Para ello, puedes usar un comparador online, que te permite obtener cotizaciones personalizadas de varias aseguradoras en pocos minutos. Así podrás ver las coberturas y los precios de cada una y elegir la más conveniente.

Algunas de las compañías de seguros más baratas y responsables en Canadá son:

Zurich: ofrece un seguro a terceros por 157 euros al año.

Qualitas Auto: ofrece un seguro a terceros ampliado por 212 euros al año y un seguro a todo riesgo por 638 euros al año.

Direct Seguros: ofrece un seguro a terceros por 139 euros al año.

Estas son solo algunas opciones, pero hay muchas más en el mercado. Lo importante es que compares bien y contrates el seguro que mejor se ajuste a tu perfil y a tu auto.

