Bancos que ofrecen Prestamos personales para Inmigrantes en Estados Unidos.

Si eres un inmigrante en Estados Unidos y necesitas acceder a un crédito para financiar tus proyectos personales o profesionales, es posible que te preguntes qué opciones tienes y qué requisitos debes cumplir. En este artículo te explicaremos cómo puedes obtener un préstamo personal en EE.UU. con tu pasaporte y qué bancos o entidades financieras te pueden ofrecer esta alternativa.

¿Qué es un préstamo personal?

Un préstamo personal es una forma de financiamiento que te permite obtener una cantidad de dinero de un prestamista (generalmente un banco o una empresa especializada) a cambio de devolverlo en cuotas mensuales con un interés. Los préstamos personales se pueden utilizar para diversos fines, como pagar una deuda, comprar un auto, hacer una remodelación, viajar o cubrir una emergencia.

Los préstamos personales se diferencian de otros tipos de créditos, como los hipotecarios o los estudiantiles, en que no requieren una garantía específica (como una casa o un título universitario) ni un destino determinado para el dinero. Esto significa que tienes más flexibilidad para usar el préstamo según tus necesidades y preferencias.

¿Qué requisitos necesitas para solicitar un préstamo personal en EE.UU.?

Los requisitos para solicitar un préstamo personal en EE.UU. pueden variar según el prestamista y el tipo de préstamo que elijas, pero en general se suelen pedir los siguientes:

Ser mayor de edad (18 años o más).

Tener una fuente de ingresos estable y comprobable.

Tener un historial de crédito favorable o, al menos, no tener deudas impagas o morosas.

Tener una cuenta bancaria en EE.UU. a tu nombre.

Tener una identificación válida, como un pasaporte, una visa o un número ITIN.

¿Qué es el número ITIN?

El número ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) es un número de identificación tributaria que se asigna a las personas que no tienen un número de seguro social (SSN) y que necesitan declarar impuestos en EE.UU.

El número ITIN también puede servir como una forma de identificación alternativa para solicitar algunos productos financieros, como cuentas bancarias o préstamos personales.

Para obtener el número ITIN debes llenar el formulario W-7 del IRS (Internal Revenue Service) y enviarlo junto con una copia de tu pasaporte u otro documento que pruebe tu identidad y tu estatus migratorio. El trámite puede demorar entre 7 y 11 semanas y tiene una validez de 5 años.

¿Qué bancos o entidades financieras ofrecen préstamos personales para inmigrantes en EE.UU.?

No todos los bancos o entidades financieras ofrecen préstamos personales para inmigrantes en EE.UU., ya que algunos exigen tener la ciudadanía o la residencia permanente, tener un SSN o tener un aval. Sin embargo, existen algunas opciones que sí aceptan a los inmigrantes con pasaporte como clientes y les brindan la posibilidad de acceder a un crédito personal. Algunas de estas opciones son:

Stilt:

Es una empresa especializada en ofrecer préstamos personales para inmigrantes en EE.UU., sin importar su estatus migratorio, su historial de crédito o su SSN. Los montos de los préstamos van desde $1,000 hasta $35,000, con plazos de 6 a 36 meses y tasas de interés desde 7.99% hasta 15.99%. Para solicitar un préstamo con Stilt solo necesitas tener una visa válida (E-2, E-3, H-1B, J-1, L-1 u O-1), un pasaporte vigente, una cuenta bancaria en EE.UU., un comprobante de ingresos y residir en uno de los estados donde opera la empresa (actualmente son 44).

Upgrade:

Es otra empresa que ofrece préstamos personales para inmigrantes en EE.UU., siempre y cuando tengan una visa de larga duración, funciona a través de la Udgrade Card.

