BCV presenta el Bolívar Digital al sector bancario

La nueva escala facilitará las transacciones cotidianas que apuntan al uso de la economía digital

El presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega Sánchez, junto al Directorio del Instituto, sostuvo una reunión con representantes de la banca pública y privada en el contexto de la entrada en vigencia del Bolívar Digital, que regirá en el país a partir del 1° de octubre de 2021.

Durante esta reunión, a la que también asistió la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), el Viceministerio de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores—adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior—, y la Asociación Bancaria de Venezuela, la máxima autoridad del ente emisor indicó que la medida se ajusta a las necesidades de los usuarios al llevar los montos a una escala monetaria más sencilla, además de simplificar las operaciones bancarias.

En la nueva expresión monetaria se eliminarán seis (6) ceros a la moneda nacional. Asimismo, el Bolívar Digital permitirá facilitar las transacciones cotidianas; conectar a la población con su signo monetario; agilizar el intercambio comercial y los procesos contables.

La decisión también garantizará la soberanía de Venezuela para impulsar la recuperación económica frente a los constantes ataques a nuestra moneda.

A partir de esta reunión de coordinación, las entidades del sector bancario público y privado del país continuarán la adecuación de sus sistemas y plataformas tecnológicas en función de la nueva expresión monetaria.

En los próximos días, el BCV realizará reuniones técnicas con representantes de la banca, a fin de realizar los ajustes pertinentes previos a la entrada en vigencia de la medida.

