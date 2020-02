Bivi Rosales figura en la edición 21 de Sport Magazine

El equipo de “Sport Magazine”, encabezado por Diego Manuel Pereira y Joseph Daniel Herrera, anuncian la salida de la edición número 21 de la

revista protagonizada por la animadora Bianca Rosales, también conocida como “Bivi”, impreso que le da la bienvenida por todo lo alto al 2020.

Rosales, muestra su lado fitness y cuenta que se trae para este nuevo año. Los temas que son expuestos en esta recién estrenada edición giran a

favor de la salud, la farándula, la estética, la influencia digital, el deporte y otros contenidos de interés colectivo.

Bianca se suma a la amplia lista de talentos venezolanos que han sido parte de esta importante revista en ediciones anteriores. Algunos de ellos

son: Chyno Miranda, Yuvanna Montalvo, Charyl Chacón, Gustavo Elis, Laura Chimaras,Mirian de Abreu , Adriana peña , Andreina Castro ,Barbara Sanchez ,

entre muchos más.

La producción estuvo a cargo de Joseph Daniel Herrera, el lente fotográfico fue de Alirio Vargas, maquillaje y estilismo en las manos de

ABC School, Ender Torres y Luis Villalobos, vestuario de Ray Colección y la locación en Balance Medical Spa.

Es importante resaltar que “Sport Magazine”, es un proyecto que tiene como única finalidad enaltecer lo mejor del arte y el deporte venezolano.

Sus directivos apuestan a reinventarse en cada edición para el disfrute de cada uno de sus seguidores.

A partir del viernes 7 de febrero la podrán encontrar de manera impresa en los gimnasios más exclusivos del país, sin ningún costo. También estará

disponible en su plataforma digital www.issuu.com : Sport Magazine Ve.

Para estás y otras informaciones, puede seguir la cuenta oficial de la

revista en Instagram: @sportmagazineveoficial

Nota de Prensa

Joseph Herrera

V.P. Sport Magazine.

