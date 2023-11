Boliviana de Aviación (BOA) inició sus operaciones en Venezuela

(Prensa MPPT-INAC) 31/10/23.- La Línea Aérea Boliviana de Aviación (BOA) inició oficialmente sus operaciones en Venezuela a partir del 31 de octubre de 2023, después de cumplir con todos los requisitos y normas de seguridad, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo, suscrito en la ciudad de Caracas, el pasado 20 de abril.

El vuelo inaugural de BOA partió del Aeropuerto Internacional Viru Viru en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y fue recibido en el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, por el Ministro de Turismo Alí Padrón, el Viceministro de Transporte Aéreo, GB. Freddy Borges y el Presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Cnel. Leonardo Briceño Dudamel.

“Esta ruta directa ofrecerá una mayor comodidad y conveniencia para los pasajeros que buscan viajar entre ambos países, con una frecuencia semanal que aumentará paulatinamente”, indicó el Ministro de Turismo.

Por su parte, el GB. Freddy Borges, enfatizó: “La apertura de esta nueva ruta es un gran paso adelante en los esfuerzos del Gobierno Bolivariano a través de la Gran Misión Transporte Venezuela por expandir el crecimiento del sector aéreo venezolano en la región e incrementar de manera sustancial las rutas y la conectividad aérea nacional e internacionalmente”.

Con este vuelo inaugural se cumplen los objetivos en materia de conectividad y turismo que se plantean los Estados miembros pertenecientes a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), fortaleciendo aún más los lazos comerciales y turísticos entre ambas naciones.