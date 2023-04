Estos alimentos adelgazan, limpian y mejoran la digestión

Estos alimentos que adelgazan, limpian y mejoran la digestión.

Malestares diversos y hasta un par de kilos extra podemos erradicar si seguimos de vez en cuando una dieta desintoxicante. Sin embargo, si no tienes tiempo para hacer un régimen recomendado por una nutricionista, puedes optar por privilegiar en tus comidas ciertos alimentos que te ayuden a mantener limpio tu organismo.

A continuación, te mostramos 5 alimentos que, , son ideales para eliminar las toxinas del cuerpo, favorecer el buen funcionamiento del hígado y mejorar la digestión:

MANZANAS

Los alimentos ricos en pectina, como las manzanas y las peras, te ayudarán a remover “los residuos radioactivos del cuerpo”, . La mencionada sustancia atraerá a las toxinas, facilitando su eliminación a través de la orina y las heces.

BETARRAGA

Estas verduras están repletas de vitaminas B3, B6, C y betacaroteno, Pero eso no es todo. Las betarragas también son una gran fuente de hierro, magnesio, zinc y calcio, minerales necesarios para la óptima eliminación de toxinas.

Asimismo, ayudan a mantener la buena salud del hígado, tantas veces zarandeado por el alcohol, y la vesícula biliar, órganos clave en lo que se refiere a la descomposición y eliminación de toxinas. La cantidad de fibra presente en este alimento mejora la digestión, lo que estimula la generación y la excreta de desechos corporales.

AJO



El ajo es conocido por estimular las enzimas del hígado, las cuales contribuyen en la limpieza del organismo. Asimismo, tiene propiedades antivirales, antibióticas y anticépticas. Estas propiedades hacen, por ejemplo, que sea capaz de librarnos de las bacterias.

LIMÓN



Además de toda la vitamina C que contiene, el limón potencia la alcalinidad del cuerpo, lo que ayuda a balancear la acidez de las comidas que consumimos y conservar así el equilibrio, según explica la página web de la revista “Glamour”. Gracias a esto, tu organismo desechará las toxinas que asimilamos por la dieta y el medioambiente de forma más efectiva. El citado medio recomienda exprimir el jugo de un limón en agua caliente y tomar esta bebida en la mañana.

SEMILLAS DE LINAZA

Ingerir sólo dos cucharadas de este “súper alimento” te proporcionará la ración diaria de omega 3 que necesitas. Este ácido graso saludable contribuirá al desarrollo saludable de las células. Además, apoya la metabolización y asimilación del manganeso, mineral imprescindible en varias funciones vitales del cuerpo. Además, la fibra que contiene ayudará a la correcta digestión.

Estos alimentos adelgazan, limpian y mejoran la digestión was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: