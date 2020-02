Frutas quema grasa para el desayuno, almuerzo o cena, juntas o separadas, solas o cómo complemento.

Fresas

Calorías en 100 g: 30 Kcals y aporta 2 g de fibras.

Porción recomendada: 1/4 de taza de fresas enteras.

Las fresas ayudan a bajar de peso porque contiene pocas calorías y, además de esto, son ricas en compuestos bioactivos debido a sus elevados niveles de vitamina C, folato y compuestos fenólicos, que proporcionan efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Asimismo, las fresas son ricas en fibras, ayudando a controlar los niveles de azúcar en la sangre y a su vez aumentan la sensación de saciedad, disminuyendo las calorías que se ingieren y favoreciendo la pérdida de peso. También son ricas en potasio por lo que ayudan a regular la presión arterial.

Manzanas

Calorías en 100 g: 56 Kcals y 1,3 g de fibras.

Porción recomendada: 1 unidad mediana de 110 g

La manzana ayuda a adelgazar porque es rica en antioxidantes como catequinas y ácido clorogénico, además de contener fibras como la quercetina que ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre, a mejorar la digestión y a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. Asimismo, el consumo regular de manzana podría ayudar a disminuir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, cáncer y asma.

La manzana asada con canela o con clavo de la india contiene pocas calorías y es un postre delicioso y nutritivo. Conozca todos los beneficios de la manzana.

Peras

Calorías en 100 g: 53 Kcals y 3 g de fibras.

Porción recomendada: 1/2 ud o 110 g.

La pera ayuda a bajar de peso por ser rica en fibras, mejorando el tránsito intestinal y ayudando a saciar el hambre. Ella ayuda a regular los niveles de colesterol en la sangre. Asar la peras con canela hace que sea un postre delicioso para el almuerzo.

Papaya

Calorías en 100 g: 45 kcals y 1,8 g de fibra.

Porción recomendada: 1 taza de papaya cortada en cubos o 220 g.

Diurético y rico en fibras, facilita la eliminación de las heces y combate la barriga hinchada. La papaya es buena para ayudar en el control de la diabetes y aliviar los síntomas de la gastritis. Una rebanada de papaya picada con 1 puntico de yogurt natural es una excelente opción para la merienda de la mañana.

Limón

Calorías en 100 g: 14 kcals y 2,1 g de fibras.

Es diurético, rico en vitamina C y un potente antioxidante ayudando a eliminar las toxinas y dejar la piel más viscosa. Tomar una taza de té con la cáscara de limón diariamente es una gran manera de consumir el limón sin azúcar y aprovechar todos sus beneficios.

El limón también ayuda a reducir el colesterol y el azúcar en la sangre. Conoce más en cómo el limón ayuda a bajar de peso.

Mandarinas

Calorías en 100 g: 44 kcals y 1,7 g de fibras.

Porción recomendada: 2 unidades pequeñas o 225 g.

La mandarina ayuda a bajar de peso porque es rica en agua y en fibras, además de ser poco calórica. Esta fruta es rica en vitamina C, lo que ayuda a la absorción de hierro en el intestino fortaleciendo el sistema inmune. Sus fibras mejoran el tránsito intestinal, reducen la absorción de grasa y ayudan a controlar la glucemia.

Melón

Calorías en 100 g: 29 kcals y 0,9 g de fibras.

Porción recomendada: 1 taza en cubos.

El melón ayuda a bajar de peso debido a que posee propiedades diuréticas que ayudan a disminuir la retención de líquidos, por ser rica en agua. Además de esto, es rica en potasio, fibras y antioxidantes como la vitamina C, betacaroteno y licopeno.

