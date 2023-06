Calculadora de Bono de Guerra y Pensión del IVSS y Amor Mayor, Exclusiva de NotiActual.com

Para facilitar la lectura de las cifras de los bonos, pensiones, etc. Hemos preparado una calculadora que se actualizada a diario con el valor del Dólar oficial de la tasa del BCV, los pensionados y jubilados, podrán visualizar los montos de sus beneficios expresados en dólares, la hemos creado porque hemos visto que los supermercados, farmacias, colocan los precios en dólares pero al momento de pagar el cajero habla de bolívares. Con estos datos a mano podrán calcular de cuanto disponen en sus cuentas al momento de pagar.

CALCULADORA DE BONO DE GUERRA Y PENSIONES BS $ PENSIÓN 130 4,81 BONO DE GUERRA PENSIONADOS 500 18,50 BONO DE GUERRA JUBILADOS 1225 45,34 BONO DE GUERRA ACTIVOS 750 27,76 CALCULADORA DE BONO DE GUERRA Y PENSIONES BS $ PENSIÓN IVSS + BONO 630 23,32 PENSIÓN JUBILADOS + BONO DE GUERRA 1355 50,15

Para volver al cronograma de pensiones haga click aquí.

Calculadora de Bono de Guerra y Pensión del IVSS y Amor Mayor was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema