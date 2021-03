Calendario de Juegos de la NBA para el Sábado, 27 y Domingo, 28 De Marzo de 2021

EQUIPOS HORA

Detroit

Washington

8:00 PM

——————

New York

Milwaukee

8:00 PM

—————

Houston

Minnesota

8:00 PM

—————

Chicago

San Antonio

8:30 PM

————

Dallas

New Orleans

9:00 PM

————-

Boston

Oklahoma City

9:00 PM

———-

Memphis

Utah

9:00 PM

————-

Philadelphia

LA

10:00 PM

—————-

Cleveland

Sacramento

10:00 PM

DOMINGO 28

EQUIPOS HORA

Phoenix

Charlotte

1:00 PM

——-

Portland

Toronto

7:00 PM

————

Atlanta

Denver

9:00 PM

———–

Orlando

Los Angeles

10:00 PM

————

