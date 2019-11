Carla Angola vuelve a hacer el ridículo acusando falsamente al Dr. Calderón Berti

La tarifada Carla Angola vuelve hacer el ridículo al acusar falsamente al Dr. Calderón Berti. La supuesta «influencer» de las redes sociales mayameras , quién en otras ocasiones ha buscado que bombardeen a su propio país cómo lo ha dejado plasmado en su cuesta twitter, la cual maneja al antojo de quienes le pagan por su labor de difusión de cadenas y rumores.

Esta vez rompió el molde al presentar un documento chimbo de una fuente desconocida, fuente que investigamos y resulta que el sitio de donde supuestamente sacó ese informe que acusa de conspirar al Dr. Calderón Berti está ligado a sus amos de Voluntad Popular.

Un usuario de twitter hizo una investigación por su cuenta demostrando estas situación, ya que esta «periodista tarifada» no cuida ni las formas, veamos lo que descubrió:

Voy con hilo acerca de la mierda sea o no de lo que dice Carla Angola, como no me gusta que me la empujen así. Dije voy a ver quienes son esos de Miami Mundo. Su fuente Así que… Bingo pic.twitter.com/vvyDyFXEjj — Kim Jong-Un (@DictadordeCorea) November 30, 2019

Ya aquí dije paso de buscar ms mierda. A ver si la próxima vez pagáis una página informativa decente, aquí no queremos salir del chavismo para que hagáis las misma mierda, acepten que l están cagando y nadie les volverá apoyar. Y no busco más, porque la vaina da asco. — Kim Jong-Un (@DictadordeCorea) November 30, 2019

Estos aparecen de la nada en Twitter en Junio Julio y dije OK vamos bien todo serio, sin verificar, así que voy a buscar los seguidos y seguidores a ver quienes son estos. Que están debajo del escritorio de Calderón O en la corbata al lado del creyon. Y busque sus seguidos. pic.twitter.com/IrMmzb2TPL — Kim Jong-Un (@DictadordeCorea) November 30, 2019

Así que dije está se parece a Diana Dagistino. Pero vamos a ver una cuenta sin verificar, esta Carla Angola a quien admiraba no me la querrá meter doblada con una hoja en escrita en cómic, como los montajes de diosdado, no? A ver likes de esta loca a ver de que va. pic.twitter.com/5HRbrgJDRP — Kim Jong-Un (@DictadordeCorea) November 30, 2019

Desde la cuenta VVsincensura indicaron:

Lo de Carla Angola no es gratis. Vecchio le ofreció el cargo de directora de comunicaciones y relaciones públicas en la embajada de Venezuela en Washington. Cargo por el cual tiene meses planificando su mudanza desde Miami a la capital estadounidense. — VVsincensura (@VV_Sin_censura) November 30, 2019

Esta bazofia fue lo que presentó cómo prueba de la conspiración.

«…En dicho documento se expresa que desde Sala Constitucional de TSJ (de Maduro) se haría “importergable que el Poder Ejecutivo sea dirigido por una Junta Nacional de Transición y Reconciliación Nacional”

.

Esta sería la razón de su destitución como Embajador de Calderón Berti. pic.twitter.com/HfUEgpQUUk — Carla Angola TV (@carlaangola) November 29, 2019

¿Sabrá esta estupida que nadie en su sano juicio deja plasmado en un documento si está conspirando?.. Eso solo se le ocurrió al Filósofo del Zulia cuando fue a firmar en la coronación de Carmona, dejar su firma en un documento que abolía todos los poderes.

En una próxima entrega les presentaremos la historia de esta tarifada de la A a la Z..

Cómo les decimos a nuestroa amables lectores: «quién siga y le pare a las informaciones que ese ser difunde vive en un constante 28 de diciembre.. todos los día caerá por inocente mientras ella se llena de dólares con cada matriz de rumores que logra posicionar..»

