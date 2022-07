Paso a paso para obtener la Carta Consular en el INTT

Los pasos para obtener la certificación de datos para efectos consulares con apostilla electrónica en el INTT,

Para realizar este trámite el usuario debe estar registrado en el sistema de legalización y apostilla electrónica del Ministerio del poder popular para Relaciones Exteriores.

Paso 1,. Luego debe intresar en la web del INTT, intt.gob.ve y seleccionar Planilla Única de Trámite. Paso 2.- Sino está registrado en el INTT debe registrarse en la web para continuar. Paso 3.- Luego de registrarse en el INTT, Seleccione en el Menú Servicios automatizados > Carta Consular. Paso 4.- Automáticamente el sistema procederá a verificar que se encuentre registrado en el Siste de Legalización y Apostilla Paso 5.- Una vez validado el paso anterior debe seleccionar el grado de licencia a certificar y el país destino Paso 6.- En este paso debe cancerlas en Línea por el mdio autorizado que usted prefiera, BDV en línea, Petro App, etc.

Paso 7.- Una vez pagado el costo del trámite puede verificar el estatus de su trámite y en aproximadamente 10 días, recibirá un correo del Ministerio del Poder Popular para Exteriores con un archivo en formado PDF con la certificación de datos para efectos consulares con apostilla electrónica para su licencia.

Importante: los trámites en el INTT se expresan en Petros para conocer el costo del trámite de carta consular antes de iniciar el proceso consulte La lista de Trámites en INTT y su costo actualizado haciendo click aquí