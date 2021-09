Caen un 13% los casos de COVID-19 a nivel mundial

Las cifras muestran que en la última semana Latino América ha sido la región con menos casos reportados, un 17% menos que la semana precedente al reporte.

Los casos globales de covid-19 en la semana transcurrida entre el 6 y el 12 de septiembre fueron 3,9 millones, lo que supone una caída de 13% con respecto a los siete días anteriores, el primer descenso importante registrado en dos meses de auge de la variante delta.

Según muestran este miércoles las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, y de forma también atípica, hubo descensos de casos en todas las regiones del planeta, especialmente en América, con una caída de 17% en los casos (1,4 millones), en el sur de Asia (-16%) y en África y Oriente Medio (-15%).

En Europa, que tras América es la segunda región con más casos, éstos descendieron 5% y la semana pasada fueron de 1,1 millones, mientras que en Asia Oriental la bajada fue de 8%, con menos de medio millón de casos.

Estados Unidos se mantiene como el país con más casos semanales registrados (un millón la semana pasada), seguido de Reino Unido (256.000), India (248.000), Irán (172.000) y Turquía (158.000).

En el acumulado desde el comienzo de la pandemia los casos globales ascienden a 225 millones, de los que 86 millones se registraron en América, 67 millones en Europa y 42 millones en Asia Meridional, las tres zonas más golpeadas por el covid-19.

Las muertes por covid-19 en el mismo periodo también descendieron globalmente, 7%, y en cifras absolutas fueron más de 62.000, por lo que el total desde el inicio de la crisis sanitaria supera los 4,6 millones de fallecidos (2,1 millones en América y 1,2 millones en Europa).

Por regiones llama la atención la caída de 20% en el número de fallecidos semanalmente en Asia Meridional (8.900 en los siete días estudiados), aunque aún se registraron ascensos en África (de 7%) y Asia Oriental (2%).

Respecto a la campaña de vacunación, ya se han administrado en el mundo más de 5.700 millones de dosis contra el covid-19, a un ritmo actual de 33 millones por día, y más de 40% de la población global ha recibido al menos una, aunque este porcentaje no llega a 2% en países de bajos ingresos, según cifras de las redes sanitarias.

En: Noticias de Estados Unidos