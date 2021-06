¿Qué es el Hongo Negro y porqué aparece luego del COVID-19?

Hasta ahora los científicos indican que es una rara afección pero ha afectado a miles de personas con covid-19 en India y recientemente ha muerto alguien por el hongo en Argentina.

¿Pero que es el Hongo Negro?

De acuerdo al portal del gobierno de EEUU, medlineplus.gov, :

La Mucormicosis, Es una infección micótica (hongos) de los senos paranasales, el cerebro o los pulmones. Se presenta en algunas personas con un sistema inmunitario debilitado.

Efectivamente, luego de tener covid-19 el organismo queda debilitado, el sistema inmune queda cómo si le hubiese aplicado radioterapia de muy alta intesidad, totalmente deshabilitado y cualquier infección nasal puede derivar en algo similar a lo indicado en la definición.

De acuerdo a las palabras del creador de la vacuna rusa Sputnik V : «El humano queda discapacitado luego de padecer covid-19»

Causas de la mucormicosis :

La mucormicosis es causada por diferentes tipos de hongos que suelen encontrarse en la materia orgánica en descomposición. Esta materia incluye pan, frutas y vegetales en descomposición al igual que pilas de tierra y abono. La mayoría de las personas entra en contacto con estos hongos en algún momento.

Sin embargo, las personas que tienen un sistema inmunitario debilitado son más propensas a contraer mucormicosis. Esto incluye a personas con cualquiera de las siguientes afecciones:

Sida

Cáncer

Quemaduras

Diabetes (por lo regular diabetes mal controlada)

Leucemia y linfoma

Uso prolongado de esteroides

Acidosis metabólica

Mala alimentación (desnutrición)

Uso de algunos medicamentos

Otras situaciones que pueden verse con la mucormicosis :

Una infección de los senos paranasales y del cerebro llamada infección rinocerebral: puede empezar como una infección sinusal y luego provocar inflamación de los nervios que provienen del cerebro.

También puede causar coágulos de sangre que bloquean los vasos hacia el cerebro.

Una infección de los pulmones llamada mucormicosis pulmonar: neumonía que empeora rápidamente y que se puede diseminar a la cavidad torácica, el corazón y el cerebro.

Otras partes del cuerpo: mucormicosis del tracto gastrointestinal, la piel y los riñones.

«Cuando el sistema inmunológico se debilita debido al tratamiento del cáncer, la diabetes o el uso de esteroides, estos organismos toman ventaja y se multiplican»

¿Qué es y cómo se contagia??

Los médicos creen que la mucormicosis puede estar provocada por el uso de esteroides para los tratamientos de pacientes graves o en estado crítico por covid-19. Se sabe que las personas diabéticas tienen mayor riesgo de sufrir de mucormicosis.

Los esteroides reducen la inflamación en los pulmones y ayudan a detener algunos de los daños posibles cuando el sistema inmunológico del cuerpo se acelera para combatir el Covid-19. Sin embargo, también reducen la inmunidad y aumentan los niveles de azúcar en la sangre. Por eso afecta particularmente a personas con diabetes.

«Las bacterias y los hongos están presentes en nuestro cuerpo, pero el sistema inmunológico los mantiene bajo control», explicó K. Bhujang Shetty, director del hospital Narayana Nethralaya de India.

¿Hay tratamiento para el Hongo Negro?

El único fármaco eficaz contra la enfermedad es una inyección intravenosa antifúngica que debe administrarse todos los días durante un máximo de ocho semanas.

¿Cómo se trasmite el Hongo Negro?

Como se propaga por las esporas de hongos presentes en el aire o en el ambiente, es difícil de evitar, aunque una persona sana, o sin problemas del sistema inmunitario no debe temer el contagio.

La mucormicosis no es contagiosa entre personas o animales. Se desarrolla en pacientes con las condiciones propicias en su cuerpo, como la diabetes o la inmunodepresión causada por otras enfermedades.

Hay que tener en cuenta que este hongo cuando se instala es bastante agresivo y es muy resistente al antifungico mencionado cómo único tratamiento disponible, en la India para detener el avance en algunos pacientes han tenido que extirpar un ojo debido a la rapidez con que se esparce.

