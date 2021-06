Científico advierte que contactar razas alienígenas provocaría el fin de la humanidad. Intentar contactar con otras civilizaciones extraterrestres podría resultar «extremadamente peligroso» para la humanidad e incluso acarrear el final de la vida en la Tierra, considera el físico y escritor científico Mark Buchanan en un reciente artículo publicado por The Washington Post.

El científico advierte que si la humanidad acaba entrando en contacto con cualquier tipo de extraterrestres, estos serían «mucho más avanzados» que nosotros, ya que la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia son mucho más antiguas que el Sol.

Muchas de estas civilizaciones «probablemente habrían dado pasos significativos para comenzar a explorar y, posiblemente colonizar, la galaxia«, alega el experto.

En cuanto a por qué no se han encontrado aún pruebas de la existencia de extraterrestres, pese al esfuerzo que se pone en encontrarlos, el escritor presupone que los alienígenas serían tan ajenos y se diferencian tanto de nosotros que «sencillamente no podemos interactuar con ellos».

También podría ser que las civilizaciones extraterrestres hayan optado por mantenerse en silencio, porque son conscientes de que el envío de señales a otros mundos podría derivar en una catástrofe. Para argumentar su posición, el autor recurre al colonialismo, repleto de casos en los que una civilización destruye o esclavizaba a otra menos avanzada.

