La Nasa detectó una señal de radio proveniente de una luna de Júpiter, Ganímedes

La Nasa detectó una señal de radio proveniente de una luna de Júpiter.

La sonda de la misión Juno de la NASA, detectó por primera vez una señal de radio que procede de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter.

Patrick Wiggins, uno de los embajadores de la agencia estadounidense en el estado de Utah, declaró que la señal no tiene origen alienígena, afirmando que «es más de una función natural».

La señal fue registrada durante solo 5 segundos, mientras el aparato se estaba desplazando a una velocidad de 50 kilómetros por segundo por la región polar de Júpiter, donde las líneas de su campo magnético se conectan con Ganimedes.

Medios locales recogen que el fenómeno fue provocado por electrones que oscilan a un ritmo menor del que giran, lo que provoca que amplifiquen ondas de radio muy rápidamente.

La sonda fue lanzada el 5 de agosto de 2011 y entró en la órbita de Júpiter el 4 de julio de 2016 para estudiar la formación y el desarrollo del planeta. «Juno observará la gravedad y campos magnéticos de Júpiter, dinámica atmosférica y composición y evolución», señalaron desde la NASA.

