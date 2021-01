Científicos desarrollan ATLAS 2030, el primer Exoesqueleto para niños, VIDEO

Científicos desarrollan el primer exoesqueleto para niños.

La empresa de robótica española Marsi Bionics está revolucionando las terapias de rehabilitación en niños que sufren enfermedades neurológicas que le impiden la movilidad gracias a un innovador exoesqueleto pediátrico.

ATLAS 2030, el primer exoesqueleto infantil del mundo podría beneficiar a mas de 17 millones de niños con problemas neurológicos, pero para que se vuelva accesible se necesitan más inversiones.

El dispositivo ha sido testado con éxito en ensayos clínicos en hospitales de referencia en España y Francia. Aunque para que se vuelva accesible será calve que su creadores consigan nuevas inversiones.

El exoesqueleto ATLAS 2030 fue desarrollado por Marsi Bionics, una statup que surgió a raíz del trabajo del Centro de Automática y Robótica, un centro mixto de la Universidad Politécnica de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

El invento ha recibido varios premios internacionales y la atención de todos los medios. Hasta ahora, todos los exoesqueletos que existían en el mercado eran aplicables a adultos, pero ninguno podía ser usado en niños.

Durante los ensayos clínicos, seis niños ya realizaron el test del exoesqueleto como parte de su terapia física.

Tres de ellos padecen Atrofia Muscular Espinal y otros tres Parálisis Cerebral Espástica, enfermedades que causan hipotonía (falta de tono muscular) y espasticidad (mucha rigidez).

“El ensayo trata de demostrar la seguridad y usabilidad del ATLAS para niños con problemas neurológicos que les impiden caminar”, explicó al medio El Español la ingeniera y fundadora de Marsi Bionics Elena García Armada.

Esta científica fue recientemente nombrada una de las treinta mujeres más influyentes del mundo en su campo y es considerada una de las 10 científicas más importante del país ibérico.

