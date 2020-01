En pocos pasos y rápidamente los clientes del banco mercantil pueden afiliar sus cuentas a la App TPago, que ha lanzado la entidad, para darle paso al pago móvil que ya está disponible en Venezuela, veamos los pasos:

Los clientes de Mercantil que deseen unirse a la red Tpago deben acceder a su sesión de Mercantil en Línea e ingresar a la sección de Servicios Adicionales, opción Banca Móvil e ingresar a Configurar Tpago.

Una vez realizado este proceso se debe descargar la aplicación desde un dispositivo móvil inteligente en el mercado de aplicaciones. Tpago actualmente está disponible en el sistema operativo Android y próximamente en iOS.

Cómo afiliarse y pagar con la App TPago del Banco Mercantil was last modified: by

En : Apps