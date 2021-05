¿Cómo almacenar monedas digitales? ¡Conoce sobre los diferentes tipos de billeteras Bitcoin!

El Bitcoin es una de las criptomonedas más populares de la última década. Estas son monedas digitales que se almacenan en billeteras digitales también denominadas como billeteras Bitcoin. Hay muchas billeteras bitcoins disponibles que puedes escoger según tus necesidades y preferencias. Conozcamos sobre los diferentes tipos de billeteras Bitcoin.

Billetera móvil

Las billeteras móviles son las billeteras que pueden descargarse directamente en tus teléfonos inteligentes. Los usuarios diarios de Bitcoin pueden aprovechar al máximo las ventajas de las billeteras móviles ya que permiten al usuario escanear los códigos QR y enviar las criptomonedas fácilmente, este tipo de billeteras son muy convenientes, pero al mismo tiempo se aconseja almacenar en ellas solo un monto limitado de bitcoins. Puedes visitar bitcoin-champion.com/es/ para hacer trading con bitcoins a través de tu billetera móvil.

Billeteras de escritorio

Otras de las mejores billeteras Bitcoin es la billetera de escritorio que puede ser descargada e instalada en computadoras y laptops determinadas, estas solo se pueden descargar y se pueden acceder a ellas desde las laptops o computadoras en las que las billeteras estén instaladas. Las billeteras de escritorio están de moda ya que ellas ofrecen tanto comodidad como mucha seguridad. Lo mejor de las billeteras de escritorio es que están almacenan los bitcoins desconectadas del internet, reduciendo el riesgo de ataques de piratas informáticos.

Estas también corren riesgos si un hacker obtiene las claves privadas de tu billetera de escritorio, él o ella podría tener acceso a tu billetera de criptomonedas, se recomienda actualizar el software y el uso de antivirus para evitar el ataque de virus o malware. Aplica medidas de seguridad para proteger tus billeteras de escritorio.

Billeteras de papel

Las billeteras de papel son las más fáciles y subestimadas billeteras Bitcoin. Estas billeteras imprimen en papel las claves públicas y privadas lo que hará que el dinero este más seguro. Las claves de las billeteras de papel no están conectadas a los servidores, lo que significa que todos los usuarios tienen acceso al papel en físico. Incluso si alguien intenta acceder a tu billetera de papel, necesitan atacar el papel en forma física y no a ninguno de tus dispositivos o servidores.

Cuando un usuario necesita enviar bitcoins, ellos tienen que ingresar las claves o escanear el código QR en su forma impresa. Las billeteras de papel son muy prácticas, peros las billeteras de papel corren mucho riesgo durante ataques como inundaciones, terremotos, etc. Porque pueden destruir tu billetera de papel, se aconseja proteger tus billeteras de papel en casilleros o lugares secos donde nadie pueda tener acceso.

Billetera web o billetera en línea

El tipo de billeteras que ofrecen alta practicidad son las billeteras web que permiten transferir fondos de forma fácil desde cualquier dispositivo. Las billeteras web o en línea son las menos seguras. Los tipos de billeteras en línea más populares pueden ser los intercambios de criptomonedas, ya que estos almacenan monedas digitales en el servidor. Un usuario solo debe almacenar una cantidad limitada de criptomonedas en los sitios web en línea porque ellos no salvaguardan tus bitcoins u otras criptomonedas.

Billeteras de hardware

Las billeteras de hardware son las mejores billeteras cuando se trata de seguridad. Estas billeteras básicamente tienen la forma física de dispositivos para almacenar tus claves púbicas y privadas de tus billeteras de criptomonedas. El dispositivo físico contiene tus bitcoins en modo desconectado y permite la transferencia de los fondos sin conectarse al internet. Este tipo de billetera es muy recomendada debido a que es altamente segura ya que no almacena bitcoins en línea y hace complicado para los hackers acceder a tus monedas digitales.

¿Son seguras las billeteras digitales?

Ya has comprendido que hay una variedad de billeteras digitales disponibles para almacenar tus criptomonedas junto con sus niveles de seguridad, comodidad y autoridad. Hablemos de cuan segura son estas billeteras digitales, generalmente, no importa cual tipo de billetera digital uses, siempre debes tener medidas de seguridad para proteger tus criptomonedas, es imperativo que asegures tus claves privadas que si no lo haces perderás el acceso a tus fondos. La única pregunta que surge es ¿Qué deberías hacer o qué medida de seguridad deberías tomar para salvaguardar tus fondos? Es un hecho que cada billetera que digital está conectada al internet siempre tendrá menos seguridad y siempre será vulnerable a ataques cibernéticos. Muchas personas deshonestas son astutas y siempre están buscando robar tus claves privadas, sería útil si consiguieras una forma para protegerlas.

¿Cómo almacenar monedas digitales? ¡Conoce sobre los diferentes tipos de billeteras Bitcoin! was last modified: by

Temas relacionados:

En : Economía