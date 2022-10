Criptomonedas que resaltan y bitcoin observa en calma.

Pasaron los meses y ahora empezamos a ver un cambio en cuanto al precio de Bitcoin, es entonces cuando comienzan las dudas, la incertidumbre si finalmente ha llegado la tan esperada carrera alcista de Bitcoin.

Una visión general de las monedas digitales

Bitcoin ha tenido variaciones que han resultado bastante interesantes si de análisis se trata para nadie es un secreto que la prioridad de las criptomonedas es convertirse en el activo valor que muchos esperan tener en su cartera de inversiones.

Existen una serie de monedas digitales que como Bitcoin han comenzado a generar interés en los cripto inversionistas en consecuencia que el mercado ha estado tan vulnerable muchas personas en vez de buscar opciones prefieren ir por lo seguro, es decir invertir en BTC o ETH.

Han sido muchas las comparaciones que han surgido en cuanto a la valoración de los criptoactivos, incluso se ha resaltado el hecho de que Ethereum ha superado a Bitcoin en cuanto a la métrica denominada Market Value to Realized Value (MVRV), a través de este indicador se analiza el valor de un activo digital más allá del precio que este pueda tener en un determinado momento.

Sabemos que la valoración de ETH es mucho menor que la de Bitcoin, pero, existen una serie de factores que estan impulsando la valoración de la primera debido a que estan en pleno proceso de lanzamiento de la fusión conocida como The Merge de Ethereum, en donde se hace más verde el proceso de creación de la moneda digital.

La competencia entre estos dos activos digitales hace más interesante la situación, donde a través del análisis se puede determinar que la valoración de Ethereum a aumentado en los últimos meses en más de un 40% a diferencia de Bitcoin que solo ha podido superar su ultimo valor en casi el 10%

Una calma positiva o solo un rebote de mercado

Las criptomonedas han luchado con todas sus fuerzas para mantenerse aun en las condiciones extremas del entorno económico que se suponía no afectaba la valoración de los criptoactivos, pero, una inflación tan elevada y medidas de carácter económico no contribuyen a la estabilidad del mercado.

Todo apunta a que el impulso que han tenido no ha sido suficiente para poder dar ese salto alcista que es tan esperado por los diversos usuarios de las criptomonedas, pareciera que la EMA 55 se ha convertido en esa barrera que resulta casi imposible de superar.

Para el mes de Julio fuimos testigos de lo que pudo ser un rompimiento de tendencia bajista a alcista tras superar el precio de los 19.000 dólares, pero, no resulto lo que muchos esperaban, Bitcoin ha llegado a superar los 24.000 dólares por unidad, pero, mantiene un retroceso leve que hace generar mayor incertidumbre en el mercado tocando de nuevo los 21.000 dólares.

Pudiera ser que Bitcoin está tratando de tocar ese nivel de piso de nuevo en su constante análisis del mercado, generando mayor compresión, a pesar de los acontecimientos suscitados como la venta de Bitcoin por parte de Tesla que no fue más que una noticia extemporánea.

De mantenerse la tendencia bajista Bitcoin podría alcanzar de nuevo ese nivel de soporte que ha dado la EMA 10 de los 20.500 dólares para luego entrar a una fase de testeo en donde podría tocar más bajo aun llegando a los 18.000 dólares, para posteriormente hacer el rompimiento y comenzar una nueva fase que sería la fase de capitalización de Bitcoin.

Aunque en el caso contrario Bitcoin pudiera estar en una tensa calma que lo lleva a recorrer los precios entre 20.000 y 22.500, de romper este nivel de precios estaríamos entonces en una fase alcista que podría lograr tocar los 28.000 y 30.000 dólares, precios que han servido de referencia en etapas anteriores donde se ha disparado el precio de Bitcoin.

Las monedas que estan dando que hablar

El mercado de criptoactivos se mantiene alerta y cambiante, son muchas las opciones que se generan en el mercado financiero digital, hay para todos los gustos, es por ello que cada vez que se genera una tendencia nueva en cuanto a las criptomonedas es interesante conocerlas.

Una de las monedas alternativas que se ha destacado recientemente tras los anuncios de ser aceptada como método de pago en tiendas como Gucci ha sido ApeCoin, la cual aumento de precio, logrando captar la atención de muchos cripto usuarios.

Esta no ha sido la única altcoin que ha resaltado, también encontramos a las reconocidas DOGE y Shiba inu, así como el token del FC Barcelona y Chilliz logrando negociaciones que benefician a las partes y por supuesto aumenta su valor de mercado.

Conclusión

Es evidente que se estan generando muchos cambios alrededor del mercado de las criptomonedas es por ello que debemos estar atentos ya que cualquier cambio puede ser positivo o simplemente mantener un ambiente de alta tensión.