Cómo convertir archivos de Audio y Video, las mejores opciones.

No solo los creadores de contenidos digitales se enfrentan a diario con la necesidad de convertir archivos entre diferentes formatos, en nuestra serie de artículos sobre los tipos de formatos de archivos hemos ido mencionando los formatos más populares y los codecs que soportan estos contenedores.

Prácticamente todos los usuarios que tenemos un móvil (algo obvio en la actualidad) , en el mundo hay más teléfonos inteligentes o Smartphones que humanos, realizamos conversiones de archivos de otra manera desde el uso puntual o esporádico hasta el uso intensivo de servicios en internet de este tipo, siempre y cuando se respeten las reglas y normas de copyright de cada producción digital.

Aplicaciones web y Android para convertir Archivos

Snappea, es tal vez el mejor servicio de conversión de formatos de archivos que podemos encontrar en la Internet, funciona tanto desde su sitio web como desde su App para Android algo bastante interesante porque el procesamiento se ejecutan en el móvil rápidamente.

Opciones disponibles en Snappea

Las opciones más interesantes que hemos visto en Snappea son la de Conversión de Video y la de Conversión de Video a Audio o Mp3, por ejemplo es muy potente su convertidor de videos de youtube a musica.

Para ambos servicios hay dos opciones para quienes usan un dispositivo Android hay una app disponible que se puede descargar desde aquí.

Ahora bien si no deseas instalar una App en tu móvil Android o sino dispones de un móvil con el sistema operativo Android, por ejemplo usas iOS, o solo dispones de un Pc o un Mac para procesar tus archivos que vas a usar para crear tus contenidos digitales.

Convirtiendo Archivos de Video en Audio

Cómo decíamos anteriormente la forma más sencilla de convertir tus archivos de video en audio y descargar videos de internet es hacerlo desde la aplicación Android disponible en snappea.

Solo solo tres sencillos pasos para comenzar a utilizar la aplicación de conversión de videos.

La descarga e instalación.

Antes de comenzar debes autorizar en tu móvil la instalación de Apps de terceros, ubica la opción para admitir descargas desde fuentes desconocidas cómo se muestra a continuación:

Abre la App y busca videos.

Al abrir la aplicación podrás encontrar muchas funciones, puedes ver iconos en su parte superior que permite acceder a distintas formas de descargar videos desde distintas plataformas, recuerda que solo recomendamos descargar contenidos a los que tengas acceso legalmente para su uso o sean de tu propiedad.

Opción alternativa, usando el servicio en la web

La otra opción sino dispones de un móvil con Android, es usar el convertidor de videos de youtube a música en la web de snappea. es muy fácil y sencillo así que no tendrás problemas para ejecutarlo es muy similar a otros servicios donde solo pegas la url del video online que quieres convertir y listo, pero claro, es un servicio mucho más potente.

Es importante recalcar que con la app de Android tienes muchas más opciones disponibles que con el servicio en la web, a veces se nos pierden algunos videos que ya hemos publicado en nuestras redes sociales y la forma más sencilla de rescatarlos es usando la app de Snappea.

Cómo convertir archivos de Audio y Video, las mejores opciones was last modified: by

Temas relacionados:

En : Móviles