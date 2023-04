¿Cómo detectar el autismo en un niño?

El autismo es un trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación y la interacción social, así como a las conductas e intereses de las personas que lo padecen. El autismo se engloba dentro de los trastornos del espectro autista (TEA), que abarcan una amplia variedad de síntomas y grados de afectación.

Detectar el autismo en un niño puede ser un desafío, ya que no existe una prueba médica específica para diagnosticarlo. Además, los síntomas pueden variar mucho de un niño a otro y manifestarse en diferentes etapas del desarrollo.

Sin embargo, existen algunos signos que pueden alertar a los padres y a los profesionales de la salud sobre la posible presencia de un TEA en el niño.

Los signos del autismo pueden empezar a observarse desde los primeros meses de vida, aunque en algunos casos pueden pasar desapercibidos hasta más tarde. Algunos de los signos más comunes son:

Evitar o reducir el contacto visual con otras personas.

No responder al nombre o a las expresiones faciales de los padres.

No mostrar interés por compartir objetos o actividades con los demás.

No señalar con el dedo para llamar la atención o mostrar algo.

No usar gestos ni lenguaje verbal para comunicarse o hacerlo de forma inadecuada.

Repetir palabras o frases sin comprender su significado (ecolalia).

Tener dificultades para iniciar o mantener una conversación.

No jugar de forma simbólica o imaginativa con los juguetes u otros objetos.

Mostrar conductas o intereses restrictivos o repetitivos, como alinear objetos, balancearse o girar sobre sí mismo.

Irritarse o angustiarse ante cambios mínimos en la rutina o el entorno.

Reaccionar de forma inusual a los estímulos sensoriales, como los sonidos, los olores, los sabores, las texturas o las luces.

Si se observa alguno de estos signos en el niño, es importante consultar con un pediatra o un especialista en TEA para realizar una evaluación exhaustiva y descartar otras posibles causas. El diagnóstico precoz del autismo es fundamental para iniciar cuanto antes una intervención adecuada que favorezca el desarrollo y el bienestar del niño y de su familia.

La intervención del autismo debe ser individualizada, multidisciplinar y basada en la evidencia científica. El objetivo es mejorar las habilidades comunicativas, sociales, cognitivas y adaptativas del niño, así como reducir las conductas problemáticas que interfieren con su aprendizaje y su calidad de vida. La intervención debe contar con la participación activa de la familia y del entorno educativo del niño, así como con el apoyo de profesionales especializados.

El autismo no tiene cura, pero con una detección temprana y una intervención adecuada se pueden lograr importantes avances en el desarrollo y la integración social del niño. El autismo es una condición que acompaña a la persona durante toda su vida, pero no impide que pueda tener una vida plena y satisfactoria.

