Cuidado! Tomar demasiada aspirina puede ser peligroso, lea esto antes de tomarla!

Efectos de la sobredosis o el abuso de aspirina

Una sobredosis puede provocar efectos graves e incluso la muerte. Los síntomas de una sobredosis de aspirina pueden incluir

Náuseas y vómitos

Diarrea

Dolor abdominal

Zumbido en los oídos

Confusión

Somnolencia

Fiebre

Respiración rápida

Convulsiones

Coma y potencialmente la muerte

Si cree que usted o alguien que conoce ha tomado una sobredosis de aspirina, es importante buscar atención médica de inmediato. Consulte a su médico de confianza.

Efectos a largo plazo del abuso de aspirina

Tomar aspirina en dosis altas durante un período prolongado de tiempo también puede provocar efectos secundarios graves, que incluyen

Úlceras estomacales y sangrado

Daño renal

Insuficiencia hepática

Síndrome de Reye, una enfermedad rara que puede afectar a niños y adolescentes

Es importante hablar con su médico antes de tomar aspirina, especialmente si tiene alguna condición médica existente, como úlceras estomacales, problemas renales o problemas hepáticos.

Recomendaciones para quienes toman aspirina recetada Es importante seguir las instrucciones de su médico al tomar aspirina recetada. Su médico le recetará la dosis correcta en función de su condición médica específica. Aquí hay algunas recomendaciones generales para quienes toman aspirina recetada Tome la aspirina con alimentos o leche para reducir el riesgo de malestar estomacal.

Trague la aspirina entera. No la mastique, rompa ni triture.

No la mastique, rompa ni triture. Beba muchos líquidos mientras toma aspirina. Esto ayudará a prevenir la deshidratación y los cálculos renales.

Esto ayudará a prevenir la deshidratación y los cálculos renales. Informe a su médico sobre todos los medicamentos y suplementos que esté tomando. Algunos medicamentos pueden interactuar con la aspirina.

Algunos medicamentos pueden interactuar con la aspirina. Tenga cuidado al beber alcohol mientras toma aspirina. El alcohol puede aumentar el riesgo de sangrado.

El alcohol puede aumentar el riesgo de sangrado. Si experimenta algún efecto secundario, como sangrado, moretones inusuales o malestar estomacal, comuníquese con su médico.

Si necesita hacerse una cirugía o un procedimiento dental, informe a su médico que está tomando aspirina. Es posible que deba dejar de tomar aspirina unos días antes del procedimiento. Es importante recordar que la aspirina es un medicamento que puede salvar vidas. Sin embargo, es importante tomarla correctamente para evitar efectos secundarios graves. Si tiene alguna pregunta sobre cómo tomar aspirina, hable con su médico.

Aquí hay algunos recursos adicionales sobre los peligros de la sobredosis y el abuso de aspirina

MedlinePlus Sobredosis de ácido acetilsalicílico (aspirina)

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Intoxicación por salicilatos

