RECETA: ENSALADA DE GALLINA NAVIDEÑA VENEZOLANA

INGREDIENTES Pechuga grande de pollo o gallina

3 zanahorias

5 papas grandes

1 lata pequeña de guisantes

1 Manzana verde, si no tienes manzana puedes sustituir por uvas verdes.

Piña en almíbar enlatada y cortada en cuadritos (opcional)

Mayonesa (de 2 a 3 cucharadas grandes) Verificar si deseas agregarle más

Limón

Sal, pimienta y ajo en polvo al gusto

PREPARACIÓN de la Ensalada de Gallina Navideña Venezolana Preparación En una olla con agua suficiente, coloca un cubito de caldo de pollo, un tallo pequeño de ajoporro y la pechuga de pollo. Cocinar por una hora. Una vez listo, deja enfriar el pollo y esmechalo en trozos pequeños. Pelar, lavar y cortar en cuadritos las zanahorias y las papas. Poner a hervir en una olla primero la zanahoria, se espera unos minutos y luego se agrega las papas a fuego mediano hasta que ablanden y queden firmes pero que no se vuelvan puré. La manzana verde cortarla en cuadritos, también la piña si es que se añade. Aparte se une la mayonesa, la sal y las gotas de limón hasta crear una salsa. Mezclar los vegetales, frutas, guisantes y la mezcla de mayonesa con un movimiento envolvente para no romperlas. Tapar y colocar en la nevera por lo menos unas 2 o 3 horas. Si se desea sirvelo sobre hojas de lechuga. Buen provecho!

Cómo preparar la Ensalada de Gallina Navideña Venezolana was last modified: by

En : Gastronomía