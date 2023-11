¿Cómo prevenir el cáncer?

El cáncer es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y que puede tener diversas causas y consecuencias. Sin embargo, existen algunas medidas que podemos tomar para prevenirlo o detectarlo a tiempo, lo que puede mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. A continuación, se presentan algunos consejos para prevenir el cáncer o detectarlo tempranamente, basados en fuentes confiables y actualizadas.

Dejar de fumar.

El tabaco es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer, especialmente de pulmón, boca, garganta, laringe, páncreas, vejiga, cuello del útero y riñón. Fumar también aumenta el riesgo de otros problemas de salud, como enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Por eso, dejar de fumar es una de las mejores decisiones que podemos tomar para cuidar nuestra salud y la de los que nos rodean .

Protegerse del sol.

La exposición excesiva a la radiación ultravioleta del sol o de fuentes artificiales, como las camas solares, puede dañar el ADN de las células de la piel y provocar cáncer de piel. Para prevenirlo, se recomienda usar protector solar con un factor de protección solar (FPS) de al menos 15, cubrirse con ropa adecuada, sombrero y gafas de sol, evitar el sol entre las 10 a.m. y las 4 p.m., y no usar camas solares ni lámparas bronceadoras .

– Seguir una alimentación saludable. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y frutos secos, puede ayudar a prevenir el cáncer al aportar antioxidantes, fibra y otros nutrientes que protegen las células del daño oxidativo y la inflamación. Además, se recomienda limitar el consumo de carnes rojas y procesadas, azúcares refinados y grasas saturadas, que se han asociado con un mayor riesgo de cáncer de colon, estómago, páncreas y mama . Algunos estudios sugieren que seguir una dieta mediterránea, que incluye aceite de oliva extra virgen y frutos secos mixtos, podría reducir el riesgo de cáncer de mama.

Mantener un peso saludable y hacer actividad física.

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para varios tipos de cáncer, como el de mama, próstata, pulmón, colon y riñón. La actividad física regular puede ayudar a controlar el peso corporal y a mejorar el funcionamiento del sistema inmunitario, hormonal y digestivo. Se recomienda hacer al menos 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa por semana .

Limitar el consumo de alcohol.

El alcohol es una sustancia que puede dañar el ADN de las células y aumentar el riesgo de cáncer de boca, faringe, laringe, esófago, hígado, colon, recto y mama. Se recomienda no consumir más de una bebida alcohólica por día para las mujeres y dos para los hombres. Una bebida alcohólica equivale a 12 onzas (355 ml) de cerveza, 5 onzas (148 ml) de vino o 1.5 onzas (44 ml) de licor .

Vacunarse contra el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B.

El VPH es un virus que se transmite por contacto sexual y que puede causar cáncer de cuello uterino, ano, vulva, vagina, pene y orofaringe. La vacuna contra el VPH se recomienda para niños y niñas de 11 o 12 años, aunque se puede administrar desde los 9 años. También se recomienda para mujeres hasta los 26 años y hombres hasta los 21 años que no se hayan vacunado antes. La hepatitis B es un virus que se transmite por contacto con sangre o fluidos corporales infectados y que puede causar cáncer de hígado. La vacuna contra la hepatitis B se recomienda para todos los bebés al nacer y para los adultos que tengan un riesgo alto de infección .

Hacerse pruebas de detección regulares.

Algunos tipos de cáncer, como el de mama, cuello uterino, colon y recto, se pueden detectar en etapas tempranas mediante pruebas de detección, lo que puede mejorar el pronóstico y la efectividad del tratamiento. Las pruebas de detección se recomiendan según la edad, el sexo, los antecedentes familiares y personales, y otros factores de riesgo. Consulte con su médico sobre las pruebas de detección que le corresponden y con qué frecuencia debe hacerlas .

Estos son algunos consejos para prevenir el cáncer o detectarlo tempranamente, pero no son los únicos. Recuerde que cada persona tiene un riesgo diferente de desarrollar cáncer según sus características genéticas, ambientales y de estilo de vida. Por eso, es importante consultar con su médico sobre las medidas de prevención más adecuadas para usted y seguir sus recomendaciones.

