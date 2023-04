Conexiones 5G del mundo aumenta 76% anualmente y hoy se ubica en 1.050 millones

Llegaría a 1.900 millones al cierre de 2023 y a 5.900 millones al cierre de 2027

Penetración del 32% de la población en América del Norte

Se proyecta que las conexiones 5G de América del Norte alcanzarán los 215 millones al término de 2023

BELLEVUE, Washington. –3 de abril de 2023 – La quinta generación de redes inalámbricas celulares, o «5G», registró un año más de crecimiento espectacular. Luego de sumar casi 500 millones de conexiones en 2022, el 5G continúa gozando de una adopción saludable en 2023, con ímpetu en las suscripciones empresariales y los despliegues industriales. La cantidad de conexiones inalámbricas 5G a nivel mundial se incrementó en el 76% desde fines del 2021 hasta fines de 2022, para ubicarse en 1.050 millones. Según datos de Omdia y 5G Americas, alcanzará el hito de 5.900 millones al término de 2027.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: ”5G está creciendo en forma notable y escalando más rápidamente que cualquier generación anterior de tecnología celular inalámbrica. Si bien los despliegues y las conexiones se suman a un ritmo significativo, la promesa de la 5G se cumplirá mediante el avance tecnológico en áreas como la arquitectura autónoma y la partición de redes (network slicing) para nuevos casos de uso.”

Los datos más recientes de Omdia indican que en 2022 se sumaron 455 millones de conexiones 5G en el mundo. En total, esto representa un crecimiento trimestral secuencial del 14 por ciento, de 922 millones en el T3 2022 a 1.050 millones en el T4 2022. Se proyecta que las conexiones 5G globales continuarán su aceleración en 2023 para acercarse a los 2.000 millones y alcanzar los 5.900 millones al término de 2027.

América del Norte es líder en la adopción de conexiones 5G inalámbricas, con un total de 119 millones de conexiones 5G y 507 millones de conexiones LTE al término del T4 2022. La penetración de 5G en la población del mercado de América del Norte está acercándose al 32 por ciento, puesto que la región sumó 52 millones de conexiones 5G en el año, un aumento del 78 por ciento respecto del T4 2021. En general, se proyecta que un total de 215 millones de conexiones 5G provendrán de América del Norte en 2023, impulsadas por fuertes embarques de smartphones 5G en Estados Unidos. Según Ericsson, el tráfico total mundial de datos móviles alcanzó los 118 exabytes (EB) por mes al término de 2022 y se proyecta que se multiplicará casi por cuatro para llegar a 325 EB por mes en 2028.

Kristin Paulin, Analista Principal de Omdia, dijo: “En América del Norte, los operadores ofrecen modelos de smartphones 5G a un rango de precios diversos, junto con promociones de smartphones, e incluso algunos paquetes con smartphones sin cargo. Esto contribuye a impulsar la adopción de la 5G debido a la amplia cobertura de esta generación tecnológica en América del Norte, lo que implica que es siempre probable encontrarse en una zona cubierta por servicio 5G. El único requisito adicional es un plan que admita 5G.”

Por su parte, se prevé que 4G LTE continúe fuerte en América Latina y el Caribe hasta el fin de 2023. En el T4 de 2022, había 537 millones de conexiones LTE de 4G, lo que representaba un crecimiento anual del 9,3 por ciento con la suma de 46 millones de suscripciones nuevas a LTE. América Latina y el Caribe tenían 12 millones de conexiones 5G al término de 2022 y se prevé que alcancen 400 millones en 2027.

Según José Otero, Vicepresidente de América Latina y el Caribe de 5G Americas: “La conectividad y, específicamente, las comunicaciones móviles por banda ancha son una parte clave de la forma en que las personas viven, estudian y operan comercialmente. 5G y LTE continúan avanzando significativamente en toda la región. A más largo plazo, la 5G tiene la oportunidad de favorecer la productividad y el desarrollo industrial en la región.”

En total, la cantidad de redes 5G comerciales del mundo alcanzó las 259, de acuerdo con datos de TeleGeography y 5G Americas. Se prevé que esa cifra llegue a 390 al término de 2023 y a 403 al término de 2025, lo que representa un fuerte crecimiento de la inversión en redes 5G en muchas regiones del mundo. A continuación, se resume la cantidad de despliegues de redes 5G y 4G LTE al 16 de marzo de 2023:

5G:

Global: 259

América del Norte: 14

América Latina y Caribe: 28

4G LTE:

Global: 702

América del Norte: 17

América Latina y Caribe: 128

