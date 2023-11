Las Redes Abiertas de Acceso por Radio demuestran impulso en el mercado

El último white paper de 5G Americas explora las normas Open RAN (redes abiertas de acceso por radio) que promueven la innovación continua, la interoperabilidad incrementada, la seguridad optimizada y nuevas eficiencias de energía.

BELLEVUE, Washington. – 29 de noviembre de 2023: En las redes de telecomunicaciones inalámbricas modernas, las Redes Abiertas de Acceso por Radio (Open RAN, en inglés) están redefiniendo las normas de la industria, pasando de sistemas propietarios e integrados a arquitecturas flexibles abiertas. Hoy, 5G Americas, la voz de 5G y posteriores tecnologías en las Américas, publicó un white paper titulado ‘Open RAN Update’ (Actualización sobre Open RAN), donde se resume el avance de Open RAN hacia la interoperabilidad entre múltiples proveedores y un entorno competitivo con cadenas de suministros diversas.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “Open RAN goza de ímpetu en la industria y en el mercado, y hay proyecciones que auguran un aumento significativo de los despliegues, que podrían alcanzar 1.300 millones de celdas para el final de la década.”

Frente a despliegues de Open RAN que se extienden más allá de operaciones iniciales nuevas para conquistar mayor adopción, los esfuerzos de estandarización liderados por la O-RAN Alliance están fortaleciendo el ecosistema de Open RAN. El avance en las normas Open RAN continúa hacia la interoperabilidad seamless entre múltiples proveedores, lo que asegura el cumplimiento a lo ancho de una gama de productos de diferentes proveedores. Además, el surgimiento de normas nuevas da soporte a medidas de seguridad robustas alineadas con los principios de interoperabilidad de confianza cero, además de introducir nuevas iniciativas de eficiencia que optimizan el uso de energía con controles avanzados para portadoras, celdas y canales de radiofrecuencia. Los avances continuos y en marcha en MIMO Masiva y formación de haz MU-MIMO también optimizarán el desempeño y la eficiencia de la RAN.

Estos son otros de los temas claves que aborda este último white paper de 5G Americas:Normas y especificaciones para Open RAN

Arquitecturas O-RAN

Actualizaciones a las normas y especificaciones

Seguridad para Open RAN

Controlador Inteligente para RAN y Gestión y Orquestación de Servicio

Actualizaciones de mercados y despliegues

En las palabras del Dr. Mark Grayson, Fellow, Cisco y colíder del grupo de trabajo del white paper: “Open RAN continúa su ímpetu a partir de los avances tecnológicos y las especificaciones de los anuncios recientes del mercado. Este white paper actualiza la información sobre Open RAN y los beneficios potenciales de una red 5G abierta, virtualizada, automatizada e impulsada por la nube.”

Rajarajan Sivaraj, Director de Arquitectura y Normas para Open RAN de Mavenir y colíder del grupo de trabajo del white paper, aseguró: «Open RAN se ubica en la vanguardia de la innovación, con avances continuos de la arquitectura y funciones que están siendo especificadas en la Open RAN Alliance. Puntualmente, los programas de certificación introducidos por la O-RAN Alliance garantizan cumplimiento e interoperabilidad a lo ancho de una gama de productos de diferentes proveedores.”

Este trabajo técnico se sustenta en el trabajo de base presentado en el anterior white paper de 5G Americas publicado en febrero de 2023.