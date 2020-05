CONSEJOS PARA CUIDAR TU AIRE ACONDICIONADO

El mantenimiento puede ahorrarte dinero

SIETE CONSEJOS PARA CUIDAR TUS AIRES ACONDICIONADOS

** Para garantizar la vida útil de estos equipos en casas u oficinas experto de Solsica comparte sus recomendaciones.

Garantizar la vida útil de un equipo de aire acondicionado en casa u oficina es posible si se realiza su mantenimiento con regularidad, pues ello potenciará su eficiencia y además redundará en bajo consumo de energía, además que evitará reparaciones costosas o la necesidad de comprar un nuevo equipo.

Así lo asegura Gonzalo Vargas, ingeniero de aires acondicionados de Solsica, una empresa especialistas en aplicaciones tecnológicas para monitorear servidores, equipos de transferencia automática y aires acondicionados de precisión, que se mantienen alerta las 24 horas del día para atender cualquier emergencia durante este confinamiento por el COVID-19, período en el cual muchos hogares y locales deben utilizar por mayor tiempo sus aires acondicionados.

“El mantenimiento es una inversión que rinde sus frutos a la larga para minimizar las fallas y gastos en reparaciones que se podrían evitar, también garantiza la continuidad del servicio y así no interrumpir los procesos de nuestros clientes que se traducen en costosas pérdidas” puntualiza el experto.

En la actualidad Solsica practica el mantenimiento preventivo programado en todos los equipos a su cargo, para esto aplican algunas rutinas de mantenimiento que, dependiendo de los aires acondicionados, son mensuales, trimestrales y semestrales.

“Se abarcan actividades recomendadas por el fabricante y revisadas por especialistas, estás van desde la limpieza de las unidades hasta la toma de parámetros muy específicos que nos indican cómo está el funcionamiento de la máquina. De encontrarse una desviación se toman los correctivos necesarios para devolver la operatividad al 100% del equipo”, agrega.

7 consejos para alargar la vida del aire acondicionado de la casa

En cuanto a los aires de nuestros hogares, Vargas recomienda que:

1) Se debe programar el debido servicio de mantenimiento con personal técnico

2) Verifique ruidos anormales, es un indicador que hay un problema en un componente

3) Se limpie el filtro de la unidad interna

4) Se limpie el drenaje de la unidad interna

5) Procurar que la unidad exterior se mantenga limpia

6) Apagar el aire cuando no sea necesario su uso

7) Colocar en el termostato una temperatura de confort entre 21 y 23 °C

Cumpliendo estas recomendaciones y garantizando un mantenimiento programado con un experto del ramo, se garantiza la correcta operatividad del equipo y alargará su vida útil.

