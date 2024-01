Conviasa inaugura su destino internacional número 14 Caracas – Argelia

Maiquetía, 21 de enero de 2024 (Prensa Conviasa) – Conviasa inició este domingo, sus operaciones entre Caracas, Venezuela y Argel, Argelia, siendo la única aerolínea en conectar de manera directa a Latinoamérica con África.

Este primer vuelo despegó desde el Aeropuerto de Maiquetía, a las 08:00 de la mañana, donde se trasladó una comitiva de alto nivel del Gobierno Nacional, encabezada por el ministro del Poder Popular para el Transporte y presidente de Conviasa, Ramón Velásquez; ministro del PP para la Producción Agrícola y Tierras, Wilman Castro; ministro del PP para la Pesca y Acuicultura, Juan Loyo; ministro del PP. para el Turismo, Alí Padrón. También estuvo presente el embajador de Argelia en Venezuela, Yacine Hadji.

Las autoridades realizaron el tradicional corte de cinta, con el que inauguran este vuelo que propiciará el fortalecimiento de las relaciones de hermandad entre ambos países.

En referencia al vuelo, el Ministro de Transporte puntualizó «estamos inaugurando el destino número 14 internacional y es lo que ha pedido nuestro Presidente Nicolás Maduro, expandirnos no solamente internacional sino nacional».

Agregó «este vuelo que hoy estamos iniciando para Argelia, es un vuelo cómodo, directo, con una duración de 8 horas y media».

Subrayó que este nuevo destino servirá de conexión con otras naciones. «Vamos a hacer alianzas con líneas aéreas de ese país para conectar a los pasajeros desde Argelia con Europa, Medio Oriente y África».

En los próximos días anunciarán el itinerario operativo. «Será con una frecuencia semanal, sin embargo visualizan activar un vuelo diario», informó el titular de Transporte.

Después de más de 7 años de gestiones, administrativas, políticas, entre las autoridades de Venezuela y Argelia, dieron inicio al primer vuelo Caracas-Argel, de manera directa, gracias al trabajo de la comisión de alto nivel que lleva las negociaciones.

Así lo señaló el Ministro Wlman Castro, quien además subrayó «vamos una delegación de más de 100 personas, no solo hasta Argel, sino que van a otros destinos para cumplir actividades comerciales, estudiantiles, y van ministros estratégicos.