Venezuela y Argelia fortalecen relaciones en materia de transporte

Prensa MPPT (22.01.2024).- Como parte de la agenda de la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Argelia, los ministros de transporte de ambas naciones sostuvieron un encuentro para avanzar en el trabajo conjunto para fortalecer los sectores y servicios vinculados a esta materia.

Así lo informó el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, en su cuenta de la red social X: «Este lunes sostuvimos un fructífero encuentro con el Sr. Mohamed El Habib Zahana, Ministro de Transporte de Argelia, como parte de nuestra agenda estratégica en la Comisión Mixta de Alto Nivel, a fin de fortalecer los lazos de cooperación en materia aeronáutica y avanzar en el trabajo conjunto para establecer acuerdos a escala binacional en materia marítima, que impulsen el transporte de carga».



De igual forma, destacó una reunión con el director general de Air Algérie, Yacine Benslimane, para la ampliación de conexiones aéreas con África, Europa y Asia a través de las aerolíneas Conviasa y Air Algérie.

El pasado domingo, Venezuela inauguró el vuelo directo con Argelia, ruta de ocho horas y media de duración, que garantizará la consolidación del intercambio económico entre ambas naciones.