Costa Rica crea Visado Especial para que Trabajadores Remotos se establezcan en ese país

En un comunicado emitido por la presidencia de Costa Rica, se dio a conocer los beneficios y requisitos para que quienes deseen obtener el Visado Especial que Trabajadores Remotos y emigrar a ese país centro americano en plan de trabajar puedan acceder al visado de forma rápida y sin mucho papeleo burocrático.

“Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional” fue firmada este miércoles por el presidente de la República y el ministro de Turismo.

Legislación contribuirá a mejorar la competitividad turística y a la reactivación del sector al fomentar la visitación de larga estancia en Costa Rica y aumentar el gasto de recursos de origen extranjero en el país.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro encargado del sector Turismo, Gustavo Segura, firmaron esta mañana la Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional (N.22215), conocida popularmente como “nómadas digitales”. La ley fue previamente rubricada por los jerarcas de Hacienda y Gobernación, Elian Villegas y Michael Soto, respectivamente.

El acto, realizado en el Centro de Convenciones de Costa Rica, también contó con la presencia del diputado Carlos Ricardo Benavides, impulsor del proyecto en la Asamblea Legislativa.

Con esta nueva legislación, el país ya cuenta con un marco normativo apto para atraer a los llamados “nómadas digitales”, lo cual refuerza nuestra competitividad turística y da seguridad jurídica e incentiva a los trabajadores remotos que escojan a Costa Rica como su sede de labores.

“Este es un proyecto que tiene escrito a través de todas sus páginas las palabras empleo y bienestar en todo el territorio nacional, porque facilita que personas de distintas partes del mundo puedan estar en Costa Rica trabajo y que eso atraiga todas las inversiones y aportes que pueden traer. El nómada digital consume servicios, alimentación, hace compras, usa el transporte, contrata personas… Todo eso genera más empleo en el país y todo viene a generar crecimiento”, señaló el presidente Alvarado.

El objetivo de la ley es “fomentar la visitación de larga estancia en Costa Rica y aumentar el gasto de recursos de origen extranjero en el país”. La normativa establece la categoría migratoria de no residente para los beneficiarios así como exención total del impuesto sobre las utilidades.

“La ley da esperanza para el sector turismo, para la reactivación económica de nuestro sector y con ello del país en general. Costa Rica puede competir garantizando seguridad jurídica a este público objetivo y aprovechando las ventajas de diferenciación que tenemos como destino turístico”, manifestó el ministro Segura.

Por su parte, el diputado Benavides apuntó: “Avanzamos hacia la reactivación económica con la firma de esta ley. Costa Rica tiene en esta legislación pionera en el área, desde el punto de vista de su solidez, una gran herramienta para potenciar al país como destino predilecto.

En detalle. Esta ley le permitirá a toda persona extranjera, con un ingreso mayor a $3 000 al mes, permanecer hasta por un año en el país con una visa que puede prorrogarse por un año adicional.

Si viaja con su familia, el ingreso debe ser de $5 000. Asimismo, la importación de equipo personal básico de cómputo, informático, de telecomunicaciones o análogos, necesarios para cumplir con sus labores o la prestación de sus servicios, estarán exonerados del pago de todos los impuestos siempre y cuando cumplan con los criterios de proporcionalidad que serán dictados por parte de la Dirección Nacional de Aduanas del Ministerio de Hacienda.

Los beneficiarios tendrán exención total sobre el impuesto sobre las utilidades, definido en el título I de la Ley 7092, Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta exención, además, no aplica al grupo familiar de la persona beneficiaria.

La licencia de conducir otorgada en el país de origen de la persona beneficiaria y que se encuentre vigente será válida para los efectos de conducir en Costa Rica.

Todos estos beneficios rigen por los plazos del permiso migratorio, excepto si se determina la pérdida de la condición legal.

Con la vigencia de esta ley, se proyecta que los nómadas digitales contribuyan a la recuperación turística en las diferentes regiones por medio de los servicios de alojamiento, alimentación, alquiler de vehículos, tours, servicios médicos, salones de belleza y hasta servicios educativos.

Los 32 Centros de Desarrollo Turístico del país tienen condiciones para recibir y atender nómadas digitales. El “nómada digital” puede establecer su “oficina” en las playas, montañas, volcanes y una variedad de ecosistemas en Costa Rica.

Fuente. https://www.presidencia.go.cr/

Costa Rica sigue el camino que ya Antigua y Barbuda había tomado a este respecto, emitiendo visado especial para nómadas digitales.

